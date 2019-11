Honda confirma que Àlex Márquez será el compañero de su hermano Marc

El equipo Repsol Honda, que ayer ganó el décimo título de escuderías en el Mundial de MotoGP y la novena Triple Corona (cetros de pilotos, constructores y equipos), ha anunciado este lunes, tal y como estaba previsto, tal y como todo el mundo anticipó al cierre, ayer, del Gran Premio de Valencia, que el joven bicampeón del mundo (Moto3 y Moto2), Àlex Márquez, será la próxima temporada el compañero del campeonísimo de Cervera (Lérida), es decir, de su hermano Marc. Àlex probará este martes en Cheste (Valencia), la Honda de MotoGP de este mismo año con el equipo técnico del equipo satélite de la firma alada LCR, ya que el 'team' de Jorge Lorenzo tendrá al probador, el alemán Stefan Bradl, manejando el segundo prototipo del año que viene, al igual que hará Marc Márquez.

Àlex, que, fruto de la tensión vivida a lo largo de todo el fin de semana, se fue al suelo en la carrera de ayer de Moto2, tiene 23 años, se proclamó campeón del mundo de Moto3, en el 2014 (año que los Márquez Alentá consiguieron el primer doblete de títulos mundiales) y, cinco años después, tras picar piedra en la difícil y competida categoría intermedia de Moto2 ha conquistado su segundo cetro, cosa que no había logrado antes ningún otro piloto desde que existen ambas categorías.

Alberto Puig, máximo responsable del equipo poseedor de la Triple Corona, ha reconocido esta misma tarde-noche que si Àlex no se hubiese proclamado campeón del mundo de Moto2, probablemente, no hubiese tenido opciones de optar a la segunda Honda. "Àlex ha sido muy valiente al aceptar nuestra oferta, desde luego, entre otras razones porque solo tiene un año de contrato. Es una moto crítica, física y difícil y deberá adaptarse lo más rápido posible pues, cuando uno llega al equipo campeón, no tiene tiempo que perder. Eso sí, todos en Honda estamos a su disposición y todos queremos ayudarle a que debute con éxito en la categoría reina. Por supuesto que esperamos lo máximo de él, pero debemos darle un margen de tiempo y carreras para adaptarse". Eso sí, Puig destacó que en la decisión "no ha tenido nada que ver Marc y, desde luego, todos creemos que la presencia de su hermano no distraerá a nuestro campeón de su próximo objetivo, que es repetir títulos".