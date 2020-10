Honda dejará la F1 al final del 2021

Red Bull Racing ha desvelado este viernes la decisión de Honda Motor Company de retirarse de la Fórmula Uno al final de la temporada 2021 y en un comunicado agradece a la compañía por sus esfuerzos excepcionales como proveedor de unidades de potencia tanto para Red Bull Racing como para Scuderia AlphaTauri.

Esta decisión no afecta el compromiso de Honda de lograr los objetivos compartidos que se han marcado durante el resto de la asociación, ya que el objetivo de Red Bull Racing es aprovechar el éxito conjunto hasta finales de 2021.

Victorias

La asociación entre Red Bull Racing y Honda ha permitido un éxito inmediato con Max Verstappen logrando la primera victoria de la marca japonesa desde 2006 en el Gran Premio de Austria de 2019, seguida de tres victorias más y 13 podios en solo 31 carreras.

