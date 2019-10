Honor a la constancia

Hay un refrán que dice que «de todo lo que llevas puesto, la actitud es lo más importante». Hay mucha parte de verdad en esta frase. Y lo sabe bien Borja Granero, un defensa que ha tenido que pelear contra viento y marea para volver a sentirse importante dentro del fútbol profesional. Cuando el 28 de octubre de 2016, en el quirófano del Hospital Mutua Montañesa de Santander, Borja Granero abrió los ojos y vio al doctor Antonio Cruz que terminaba de operarle del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, desde ese momento ya se propuso ser «el futbolista que ahora estamos viendo». Lo confesó ayer el propio central del Extremadura, que está siendo muy posiblemente el mejor futbolista del plantel en este primer cuarto de temporada.

La historia de Borja Granero es una batalla constante de superación ante las adversidades y el infortunio. El espigado central valenciano, que se había forjado en los escalafones inferiores del Valencia, tuvo que emigrar a Huelva para ver cumplido su sueño de debutar como profesional en Segunda con el Recreativo. Tras tres temporadas sin muchos minutos, buscó suerte en Santander, donde fue pieza clave para devolver al Racing a Segunda. Pero en su vuelta a la división de plata, la rodilla le avisó de su primer cruzado. Volvió tras más de medio año lesionado, pero en octubre de 2016, en un entrenamiento, chas, su segundo cruzado.

En el Extremadura se cernieron muchas dudas sobre su fichaje el pasado verano. De hecho, Borja apenas jugó en la primera campaña hasta la llegada de Rodri, que lo reinventó de central. El año pasado fue creciendo a un ritmo vertiginoso. Cada vez más rápido, más contundente, más decidido, más incisivo, más valiente.

Continuidad necesaria

Su final de temporada fue muy bueno, pero su inicio de campaña actual está siendo superior. Atento, rapidísimo, bien colocado, súper concentrado y multiplicando su presencia para apagar fuego en todas las posiciones defensivas. Un mariscal que no está pasando desapercibido para nadie, ni siquiera para algunos clubs grandes de la categoría que ya le han cogido la matrícula.

«Aquí he encontrado la continuidad que necesitaba en el fútbol profesional. Cuando empecé a jugar, asimilé mucho el trabajo y he ido cogiendo confianza. Era lo que perseguía tras mi segunda operación con el Racing», confesaba ayer Granero.

Es hijo del conocido jugador José Carlos Granero, quien llegara a jugar en Primera División con el Valencia en la década de los 80 y que, más recientemente, ha sido entrenador en equipos como el Levante, Hércules, Alicante, Ponferradina, Alavés, Oviedo o Melilla, entre otros. Ahora trabaja como técnico del Better City, en China. Tiene genes de futbolista, pues su tío Roberto Granero, hermano de su padre, también ha sido jugador y entrenador.

Defendiendo al compañero

Esas dotes de mando le han permitido ganarse la confianza del vestuario azulgrana y es uno de los jugadores de peso dentro del once, con grandes capacidades de comunicación con los compañeros y de concentración en los partidos. No es de extrañar así que ayer, cuando le preguntaron por el mal momento de Casto, Granero tirara de repertorio para cerrar filas: «Es un tío con 500 partidos en el fútbol profesional y se le puede permitir casi de todo. Él es el primer fastidiado por lo que está pasando. Pero tiene mucha hambre y si no fuera por su trabajo el año pasado, igual no tendríamos el logo de la LFP ahora en el brazo. No tenemos ninguna duda con él», sentenciaba.

Precisamente, junto al portero, Borja Granero es el único jugador de todo el plantel que ha disputado todos los minutos de liga, es decir, un total de 1.170 minutos. Los 13 partidos. Pero hay más. Pese a ser defensa, su elegancia e inteligencia defensiva le han permitido no ver ninguna amarilla en lo que va de temporada, siendo el defensa más limpio del plantel. El año pasado, en 31 partidos, solo vio cuatro. Y no se perdió encuentro por acumulaciones.

«Estoy convencido de que la confianza es casi el todo en un jugador. Creo que he trabajado mucho y estoy recogiendo un poco lo que he sembrado», decía ayer Granero. El defensor del Extremadura abogaba por ser un equipo más infranqueable para los próximos encuentros: «nosotros sabemos que tenemos que encajar pocos goles para ser fuertes. Si somos capaces de defender de manera colectiva, somos un equipo muy difícil de batir.» Palabra de un defensa ejemplar.