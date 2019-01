La hora de los despachos

La revitalizante victoria ante el Alcorcón del pasado fin de semana (3-0) ha permitido al Extremadura convivir estos días con menos presión en la tabla, aunque ello no ha servido para tapar las posibles carencias que sigue teniendo la plantilla en algunas demarcaciones puntuales. Lo sabe la dirección deportiva, que desde finales de año trabaja a destajo en varias operaciones para reforzar al equipo almendralejense. Varias de ellas están avanzadas, aunque la principal preocupación del Extremadura en estos días es poder tener más límite salarial para inscribir a jugadores.

Este es el motivo por el que todavía no se ha inscrito a Casto Espinosa. El club ya informó al guardameta de que sería el primero en reforzar al bloque con la apertura del mercado invernal, pero las gestiones para liberar masa salarial no son sencillas. El Extremadura está pendiente de la validación de varios contratos de patrocinio para contar con más flujo salarial y así poder inscribir jugadores. Cabe recordar que el límite salarial que establece LaLiga para cada uno de los clubes a inicios de temporada no es fijo.

Los clubes pueden pedir una ampliación de este techo de gasto en varios casos: por la obtención de nuevos contratos de patrocinadores, el aumento en los ingresos de televisión o de abonos, la extinción de contratos del cuerpo técnico o, el caso más habitual, por venta de futbolistas. Desde el club son optimistas de cara a la inminente inscripción del portero extremeño. Aumentar el tope salarial le permitiría también al Extremadura ejecutar algunas operaciones avanzadas.

Caso bien distinto es el fichaje de Javi Álamo. El extremo canario, firmado a mediados de la pasada semana, ha venido a cubrir la baja de larga duración de Carlos Valverde. LaLiga permite utilizar la parte computable de lo que restaba de tiempo a Valverde para la nueva incorporación. El jugador no entró finalmente en la convocatoria para el choque ante el Alcorcón porque el entrenador azulgrana, Rodri no lo vio todavía en plenitud para ello, pero se espera que pueda ir convocado ya para Lugo.

La dirección deportiva de la entidad almendralejense sigue trabajando a la espera de poder firmar jugadores y busca, especialmente, extremos, centrales y un pivote defensivo de nivel.

Doble sesión

El Extremadura se ejercitaba ayer en doble sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva preparando el último partido de la primera vuelta en el Anxo Carro de Lugo (domingo, 18.00 horas). Para ese encuentro, Rodri no tendrá bajas, ya que sólo Borja García continúa con su recuperación de lesión de gravedad.

Más problemas tendrá el Lugo, que no podrá contar con cuatro jugadores por sanción. Dos de ellos son titulares habituales como son el centrocampista Fernando Seoane y el lateral letón Kravets. Ambos vieron la quinta amarilla en Riazore en el derbi ante el Deportivo. Por su parte, el central José Carlos y el delantero Dongou fueron expulsados.

No obstante, en la plantilla azulgrana no se fían del Lugo, un equipo que afronta el partido en su mejor momento después de encadenar cuatro partidos consecutivos sin perder por primera vez en toda la temporada. Y todo ello ante rivales complejos como Almería, Sporting de Gijón, Las Palmas y el valioso empate del domingo ante el Deportivo de la Coruña.

El Extremadura sabe de la importancia de este encuentro, ya que un triunfo en tierras gallegas le permitiría terminar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso.