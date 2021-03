Horacio López: "La situación es alarmante y no tenemos fecha para reunirnos con la Federación y la Junta"

El presidente del Moralo, Horacio López, se ha erigido como portavoz de la recientemente creada Comisión de Clubs de Tercera, en la que están todos los equipos participantes a excepción de Montijo y Extremadura B, y que se ha gestado con la intención de ser escuchados en sus reivindicaciones hacia la Federación Extremeña de Fútbol y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura, en cuanto a la situación económica derivada de la reducción de ingresos por motivos relacionados con la pandemia.



En el comunicado que sacó la comisión pedían reunirse con la Federación y la Consejería, ¿han recibido respuesta?

Los dos organismos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que nos recibirán, pero no tenemos ninguna comunicación oficial de fecha prevista. Queremos agradecer al secretario de la Federación, Sergio Merchán, su voluntad y atención en todo momento, y entendemos que en medio del proceso de elecciones es complicado tomar decisiones, pero la situación es alarmante y muchos clubs y necesitan soluciones urgentes.



¿Cuáles son las causas de estos problemas económicos?

- Por la pandemia hemos visto reducidos los ingresos en publicidad en aproximadamente un 40% ya que las empresas lo están pasando mal y eliminan este tipo de gastos. Los socios también son menos. Los partidos a puerta cerrada, las limitaciones de aforo o los bares de los campos cerrados, han provocado que se esté recaudando muy poco durante toda la temporada. Ahora también algunos vamos a alargar la temporada una semana por descanso y eso supone un incremento del gasto, pero hay que reconocer que en este punto no hemos tenido unanimidad porque hay algún club que prefería parar.



Con esta reducción de ingresos ¿no han podido los clubes reducir los gastos, por ejemplo, en los fichajes invernales?

Tenemos que asumir nuestra culpa de que nos hemos metido en gastos que igual podríamos haber reducido y hemos apurado los presupuestos, motivados unos por esa oportunidad única de ascenso y otros por evitar tantas plazas de descenso y caer en el pozo de la Primera extremeña. Pero también por el propio formato de la competición, que a mí me encanta, pero exige mucho porque en cada partido todos se juegan algo y no te puedes permitir salir con carencias.

¿Qué soluciones quieren poner encima de la mesa en la reunión con la Federación Extremeña de Fútbol?

Queremos solicitar que en los partidos a puerta cerrada, cuando no tenemos ingresos, se nos exima del pago de los derechos de arbitraje; el adelanto de las subvenciones asignadas que se reciben a plazos; el aplazamiento del pago de las sanciones; alguna ayuda en los gastos que estamos asumiendo en deferencia a nuestros socios que no han podido ver partidos por los que han pagado, contratando plataformas para televisarlos. En definitiva, que algo del dinero que no se va a gastar en competiciones que se han acortado o suspendido pudiera llegar a los clubes que sí hemos hecho un esfuerzo por mantenernos en competición.



¿Y con la consejería?

La nuestra es una competición nacional que lleva el nombre de Extremadura por España cuando jugamos playoffs o la Copa del Rey, sin embargo, las subvenciones de la Junta por este motivo sólo llegan hasta Segunda B, y entendemos que también ha habido ahorro al haber menos competiciones y torneos dependientes de la Consejería. Otra reivindicación es que se vuelvan a televisar partidos por el canal autonómico, como por ejemplo hacen en Castilla la Mancha.

El que la Tercera sea una categoría a caballo entre amateur y profesional y no esté del todo regularizada, ¿estaría también en la raíz del problema del gasto?

No. En eso ya se está trabajando y hay directrices desde la Federación Española y compromiso por todas las partes para que en un par de temporadas esté todo el mundo regularizado. De hecho, ya hay un porcentaje importante de jugadores por los que se paga cuota a la Seguridad Social, y eso también supone un gasto, por lo que se ha solicitado la creación de un epígrafe específico.



¿Por qué el Montijo y el Extremadura B no forman parte de la comisión?

Eso lo tendrían que contestar ellos. Estaban dentro del grupo pero decidieron salirse. Nosotros aceptamos y respetamos esa decisión, pero no la comprendemos porque lo que estamos reivindicando, sobre todo, es que se nos escuche y eso creo que está dentro de lo natural.