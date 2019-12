Houssame Benabbou: «Tengo un 70% de opciones de ir a Tokio»

La carrera para ser maratoniano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se presenta larga, mucho más de los 42 kilómetros y 195 metros que dicta el reglamento para esta prueba. Pero Houssame Benabbou está dispuesto, y preparado, para afrontarla. Desde el domingo este joven atleta nacido en Marruecos (Oujda, 25 de mayo de 1993), criado en Talayuela –a donde llegó cuando tenía dos años– y residente en Cáceres, superó la marca mínima exigida (2h11.30). En Valencia, donde por primera vez disputaba un maratón, hizo un tiempo de 2h10.45. La pega, que España solo puede llevar a Sapporo, donde se correrá el maratón, tres representantes y hay otros seis atletas españoles que también han superado esa marca mínima.

También tienen marca mínima para Tokio Hamid Ben Daoud (2h08.14), Camilo Santiago (2h10.02), Javi Guerra (2h10.19), Dani Mateo (2h10.53), Ayad Lamdassen (2h10.53) y Iraitz Arróspide (2h11.00).

«Ahora tengo que seguir demostrando que estoy en un buen estado de forma», dice Benabbou en declaraciones a este diario desde Benidorm, donde ha estado concentrado para preparar el maratón de Valencia y donde se quedará unos días para descansar un poco, que no parar, pues ayer mismo ya ‘trotó’ un rato para quitarse el cansancio, «muy light», dice. Quiere terminar la semana en Lisboa, donde este domingo se disputa el Campeonato de Europa de Campo a Través

Sus prioridades para el año que viene, como dijo a principios de junio, son el mundial de medio maratón (el 29 de marzo en Gdynia, Polonia), el europeo (en París) y ahora también el maratón de los Juegos Olímpicos, donde a pesar de la dura competencia, Benabbou cree que tiene un 70% de posibilidades de ir. Pero si no acude no será un fracaso. Es joven (26 años) y sabe que tiene mucho futuro por delante. «Yo sé que voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Y no una vez, por los menos dos», afirma con rotundidad.

Para intentar el asalto definitivo al maratón de Tokio 2020 tratará de mejorar su marca en primavera, «en un maratón en una ciudad europea», cuenta sin desvelar dónde, quizás porque aún no lo ha decidido.

SEIS MESES DE PREPARACIÓN / Benabbou, doble campeón de España de media maratón (2018 y 2019), anunció hace algo más de seis meses su salto al maratón. Ya anunciaba entonces que lucharía en Valencia por la mínima olímpica. Y ha cumplido. La preparación, cuenta, no le ha costado demasiado, al menos en el apartado físico. «La ruta es mi hábitat». «Si hay algo que ha sido más complicado fue la preparación mental, aunque tampoco demasiado».

Asegura Benabbou que en este tiempo de preparación ha sido bonito, aunque también reconoce que ha habido momentos de duda. Y se deshace en elogios hacia su equipo de trabajo, a su entrenador, Antonio Núñez. «Cuando iniciamos la preparación ya sabíamos que lo podíamos conseguir, yo siempre hablo con honestidad».

EL MURO DEL KILÓMETRO 30 / Para todos los debutantes en maratón, como Benabbou el domingo, uno de los momentos más temidos es el conocido como ‘muro del kilómetro 30’, cuando el cansancio físico y mental empieza a hacer mella en los atletas. Dice sin embargo que no lo notó, que tanto de piernas como de cabeza se sintió muy bien durante los 42 kilómetros y sus 195 metros correspondientes.

Sí sufrió, relata, tres desgracias personales en los avituallamientos de los kilómetros 10, 20 y 35. Especialmente duro fue el primero, cuando habían tirado las cosas de su mesa, la que tenía el dorsal 161, y tuvo que pararse durante diez segundos. Los tres siguientes kilómetros tuvo que apretar para volver a coger al grupo de españoles con el que hizo toda la carrera. «Me asusté», reconoce Benabbou, que cree que estas circunstancias le limitaron.

Bennabou, que este año ha superado en dos ocasiones el récord de Extremadura de media maratón, también tiene desde el domingo el de maratón, arrebatándoselo a Pablo Villalobos (2h12.21).