Ibai Llanos entrevista a Gerard Piqué

Ibai Llanos entrevista esta noche a Gerard Piqué en el canal de Twitch del 'streamer', según ha anunciado el propio 'influencer'. La entrevista es este jueves a las 21.00 horas en la sección 'Charlando tranquilamente', que Llanos estrena con el central del Barcelona.

En su cuenta de Twitter, explica que la conversación será "sin guion, ni entrevistas". El 'streamer' vasco explica que ha acordado con Piqué terminar la charla para que el jugador "pueda dar de cenar y acostar a los niños" y cuenta que no han intervenido ni representantes, ni anunciantes para pactar la cita.

"Un día me di cuenta de que Piqué me seguía y yo no, le empecé a seguir y le comenté lo del programa. Le gustó la idea y quedamos para hacerlo", ha explicado Llanos.

Mañana, estreno en Twitch “charlando tranquilamente”



Primer invitado: @3gerardpique



Hablaremos durante unas horas sin guión, ni entrevistas.



A las 21:00 empezamos. pic.twitter.com/PVsIDbbNoU — Ibai (@IbaiLlanos) February 3, 2021

El joven youtuber bilbaíno, de 25 años, se postuló en contra de los creadores de contenido que se cambian de residencia a Andorra para no pagar impuestos en España. En un vídeo de dos minutos el 'streamer' argumenta que "es normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar. Y menos les deberían quitar a los que ganan dos mil, mil quinientos o menos". Ibai quiere dejar claro que al final, es decisión de cada uno donde tributar, siempre que se haga dentro de la legalidad. Para él, no es problema hacerlo en España: "Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad. Si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones".

El mensaje llegó a los políticos e incluso el portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, Gabriel Rufián, publico este tuit: