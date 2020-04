Ibrahimovic dejará el Milan y se retirará, según la prensa italiana

Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, no ejercerá la opción para renovar su contrato con el Milan, que expira el próximo 30 de junio, y dejará al club milanés este verano, según informan este miércoles los medios italianos. Ibrahimovic ya no comparte el proyecto deportivo promovido por el consejero delegado del Milan, el surafricano Ivan Gazidis, y no excluye retirarse del fútbol el próximo verano, asegura el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport' en su portada de este miércoles.

'Ibra bye bye Milan', es el titular elegido por el rotativo milanés, que destaca que el sueco está muy enfadado por la destitución del croata Zvonimir Boban como jefe de fútbol del club, con el que tiene un fuerte vínculo de amistad.A eso se suma la concreta posibilidad de que también Paolo Maldini, director del área deportiva del club milanista, renuncie a su cargo el próximo verano.

Ibrahimovic, que viajó a Suecia en este período de emergencia por el coronavirus, regresó al Milan el último enero tras expirar su contrato con el Los Ángeles Galaxy y había empezado su nueva etapa italiana con cuatro goles en los primeros diez partidos.