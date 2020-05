Ignacio Casillas volverá a jugar en la Primera polaca de fútbol sala

El portero cacereño de fútbol sala Ignacio Casillas ha dado un nuevo paso al frente en Polonia. Acaba de conseguir el ascenso a Primera División (Liga Futsal Ekstraklasa) con su actual club, el AZS UW Wilanów. Será su segunda experiencia en la categoría, tras militar la pasada temporada en el subcampeón de liga, el Gatta Zdunska Wola.

El guardameta extremeño, que trabaja como ingeniero en la multinacional Nielsen, regresó en esta campaña 2019/20 a la capital polaca, Varsovia, para cumplir su segunda etapa en el AZS UW Wilanów, un equipo que se nutre mayoritariamente de jugadores académicos (también puntero en los torneos universitarios), mezclados con varios veteranos que les ayudan en la transición competitiva.

El club varsovita ha conseguido la promoción a la máxima categoría tras una primera vuelta inapelable con 10 victorias en otros tantos partidos, llegando como líderes indiscutibles al descanso navideño. El parón por el coronavirus, como no podía ser de otra forma, también afectó a la competición, quedando la clasificación dependiente de la decisión de la PZPN (Federación de Fútbol de Polonia).

Finalmente, el comunicado oficial publicado por la federación confirmó que los capitalinos formarán parte de la Ekstraklasa, que el año que viene pasará a estar compuesta por 18 equipos, al no haber descensos.

«Es un sueño hecho realidad», dice el protagonista. «Tuve muy claro que no era un paso atrás volver aquí este año para ayudar a la UW a ascender. Era una promesa que me hice a mí mismo al llegar a este país hace 4 años, poner a la ciudad en el lugar que le correspondía. Ahora puedo decir muy feliz, que Varsovia volverá a tener un equipo en la máxima categoría por primera vez en 14 años», declara el deportista extremeño, ex del Forma Cáceres, Malpartida y Cáceres Uex.