Se impone la muralla numantina

Está tardando en llegar, como ya ocurriera la pasada temporada, la primera victoria para el Extremadura. Los azulgranas se estamparon de lo lindo frente a la muralla numantina que cimentó el equipo de Soria, que se mantuvo estoicamente en pie durante todo el encuentro, incluso jugando los minutos finales con nueve jugadores por dos expulsiones. Un buen engranaje defensivo, mucho orden y la soberbia actuación de Dani Barrio evitaron el triunfo de un Extremadura al que le faltó fortuna, acierto, más punch y algo de fuelle para exterminar al Numancia.

Dijo Manuel tras el partido que el punto no sabe tan mal como pueda parecer, pero lo cierto es que dejó un sabor más amargo que dulce en la afición, impaciente por el primer triunfo que se resiste.

Ante el Numancia, Manuel volvió a zarandear su once en busca de soluciones. Debutó Caballo en el lateral izquierdo. Correcto, sin alardes. Y sacrificó a Lomotey en el centro del campo para tener más balón en los pies de Sergio Gil. No fue el encuentro más brillante del zaragozano, que no se sintió cómodo en todo el envite.

Tuvo bolas de partido el Extremadura, muy especialmente, en la primera parte. Una de las más claras la de Pardo a la salida de un córner cuyo remate se marchó rozando al palo milagrosamente para el Numancia.

También de cabeza lo buscó Kike Márquez a centro de Alex Díez, pero el remate se marchó desviado.

Pasado el cuarto de hora, otra muy clara para el Extremadura Milimétrico pase de Borja Granero en diagonal al desmarque de Alex López. Maravilloso el control del catalán que, sin embargo, se quedó sin fuelle para el remate y le adelantaron por la izquierda la defensa.

La cuarta ocasión clara tampoco surtió efecto. Un libre directo de Kike Márquez lo repelió la barrera, vestida de muralla numantina en cada golpe franco.

DOMINIO SIN ACIERTO / Con dominio azulgrana, pero sin acierto se llegó al segundo acto, en el que el Numancia mejoró su fútbol con posesiones más largas e intimidando con centros laterales. Los sorianos nunca tenían prisas por llegar al área rival, pero cuando lo hacían generaban dudas en la defensa local.

Higinio, un gladiador solidario, se zafó contra toda la defensa azulgrana, a la que puso en jaque en varias ocasiones, aunque desperdició una buena oportunidad de cabeza en el arranque del segundo acto.

Los cambios no dinamitaron el partido ni para el Extremadura ni para el Numancia. Los azulgranas trataban de avivar las revoluciones de su grada con arreones de fútbol. El Numancia, todo lo contrario. Cuando el partido se elctrocutaba, cortaba los cables y reducía el ritmo del partido. Eso, los sorianos, lo hicieron a las mil maravillas y el Extremadura lo acusó.

Solo Nono causó estragos al cuadro soriano en la segunda parte. Sus incisivas incursiones por banda izquierda levantaron al respetable. Un disparo suyo tras un zigzag a punto estuvo de romper el marcador, pero Dani Barrios, colosal, hizo una de las paradas del segundo tiempo.

La exhibición del guardameta del Numancia no quedó ahí. Minutos más tarde, otra vez Nono se sacó un zapatazo con la pierna derecha que hizo lucirse a Dani Barrio bajo palos.

La mejor del Extremadura en el segundo tiempo la tuvo Alex López. El delantero, que cuajó un buen partido sin fortuna, se zafó bien de su rival con un control orientado con el pecho y, en el disparo cruzado, apareció milagrosamente el pie de Dani Barrio para evitar el triunfo del Extremadura.

El Numancia se quedó con nueve jugadores en los minutos finales, pero no lo notó. Durmió el descuento a base de parones y el beneplácito de Vicandi Garrido, que añadió cinco minutos y apenas se jugó uno del descuento.

La muralla numantina aguantó en el Francisco de la Hera y alarga la racha sin victoria de un Extremadura que tendrá una doble salida en los próximos partidos visitando a Zaragoza y Oviedo.

extremadura 0

numancia 0

3Árbitro: Vicandi Garrido (vasco). Amarillas a Pinchi. Expulsados por doble amarillas los visitantes Carlos y Calero.

3Estadio: Francisco de la Hera.

3Espectadores: 6.000.

3Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la liga de Segunda División.

3Extremadura: Casto; Alex Díez, Pardo, Granero, Caballo, Zarfino, Sergio Gil, Nono, Pastrana (Pinchi, minuto 69), Kike Márquez (Mujica, minuto 76), Alex López (Airam Cabrera, minuto 82).

3Numancia: Dani Barrio; Calero, Escassi, Carlos, Héctor, Gus Ledes, Otegui (Kako, minuto 62), Moha, Marc Mateu, Alain (Nacho, minuto 55), Higino (Guillermo, minuto 82).