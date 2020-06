Incombustible Juan Bautista Pérez

A Juan Bautista Pérez, el jugador de tenis de mesa paralímpico más laureado de la región, le molesta que le pregunten constantemente que cuándo va a retirarse. Nacido en la localidad leonesa de Cistierna, pero afincado en Almendralejo hace casi 30 años, ya tiene billete seguro para disputar sus segundos Juegos Paralímpicos, el próximo año en Tokio. Cuando regresó de Río de Janeiro con la medalla de plata paralímpica colgada del cuello, la prensa sólo le preguntaba si ya era la guinda de su carrera. Juan repetía constantemente que no, que había que pensar en Japón. Y Tokio ya está asegurado.

Un año y algunos meses le quedan por delante a este fenómeno del tenis de mesa adaptado que volverá a aspirar a todo en su categoría clase 9. Sólo dos jugadores de los diez mejores que estuvieron en Brasil han podido lograr billete ya para Tokio. Y Juan Bautista, camino de los 52 años, es uno de ellos. “Han sido cuatro años muy duros para clasificarnos, pero el esfuerzo ha merecido la pena. No es fácil llegar a unos Juegos, pero ahora no hay que relajarse. Queda un año y pico de máximo trabajo porque mi deseo, ahora mismo, es traerme otra medalla para Almendralejo y Extremadura”.

Volverá a tener dos opciones, en individuales y por equipos. Aún quedan billetes por cubrir en su categoría, pero la Federación Internacional ya aseguró varios para no perjudicar la carrera olímpica que terminaba quince días después de decretarse la pandemia del coronavirus. “Me ha parecido correcto que nos respetaran las clasificaciones porque cuesta mucho trabajo hacer esto en cuatro años. Y también me ha parecido correcto que se aplazaran los Juegos porque un evento así no puede hacerse a medias, sino al cien por cien tanto de ilusión como de garantías”.

Septiembre

En principio, la normalidad para las competiciones internacionales de tenis de mesa volverá en el próximo mes de septiembre, momento en el que Juan Bautista Pérez inicie una preparación más seria y constante para llegar en plenitud. Hay torneos internacionales previos importantes como Italia, Eslovenia, Eslovaquia o Jordania, aunque el hecho de estar clasificado podría ahorrarle algún que otro viaje.

Juan Bautista Pérez presentó su proyecto paralímpico en el ayuntamiento de Almendralejo, donde han expresado un apoyo decidido al jugador. El mismo ha agradecido el apoyo que recibe de instituciones como la Diputación de Badajoz o la Junta de Extremadura y recuerda que siente mucho el cariño de los aficionados.

Actualmente, está entre los cinco mejores del mundo de su ranking. Será el más mayor en competir de su categoría y tendrá partidos ante jóvenes que apenas tendrán 20 años. Pero Juan Bautista Pérez es infinito, incombustible. “Y no sólo pienso en Tokio, sino que cuando me baje del avión ya estaré pensando en París 2024”. Un maestro eterno.