Inés Felipe: "Aunque está difícil daré el 200 % para estar en Tokio"

Hablamos con la palista de paracanoe extremeña Inés Felipe, patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte, se proclamó el pasado fin de semana Campeona de España de Piragüismo en la modalidad Sprint Olímpico – Categoría Especial KL2.

-¿Qué tal se encuentra tras la victoria del pasado fin de semana? ¿Cómo transcurrió la prueba?

-Pues la verdad que bastante bien, con ganas de seguir trabajando duro. La competición fue muy bien, a pesar de ser una distancia que no es la que trabajo a diario, tuve buenas sensaciones. Salí algo nerviosa, porque había bastante viento, pero conforme fue transcurriendo la prueba me encontré mucho mejor y terminé muy satisfecha.

-¿Saben igual las victorias o una acaba acostumbrándose?

-Cada victoria es distinta. Las pruebas pueden ser similares de un año a otro, pero al final todo es diferente, porque en cada competición las circunstancias son unas: puede haber viento o no, puedes no encontrarte bien ese día… no te acostumbras porque el sabor de boca que te queda después de cada una de ellas es distinto.

-¿Alguna dedicatoria o agradecimiento especial por la medalla?

Siempre se las dedico o hago partícipe de mis éxitos a todo el equipo que me rodea y que me apoya en el proceso de conseguir yo los resultados: mi entrenador, mi familia, mis compañeros y compañeras, los patrocinadores como la Fundación Jóvenes y Deporte, etcétera. Al final el que yo consiga un éxito deportivo no es sólo cosa mía, es trabajo e implicación de mucha gente.

-¿Cuáles son los siguientes objetivos en el calendario? ¿Hay opciones de estar en Tokio?

Lo siguiente es la Copa de España y el selectivo para el campeonato de Europa en junio, pero sin duda la prueba clasificatoria para los Juegos Paralímpicos, que se disputará en mayo en la Copa del Mundo en Hungría, es el principal objetivo. Aún tenemos opciones de estar en Tokio, aunque fácil tampoco está, pero seguiremos luchando en todo momento y hasta el final por conseguirlo, dando el 100% en cada entrenamiento y el 200% en la prueba clasificatoria.

-¿Está siendo muy diferente prepararse y competir con todas las medidas que rodean a cualquier deporte en la actualidad? ¿Han cambiado sus rutinas por ello?

-Bueno, hay algunos cambios en las competiciones, como la ausencia de público externo a los equipos, familiares… por ejemplo en esta primera prueba, que cada año suele ser una ‘fiesta’ del piragüismo, se ha notado esta situación que vivimos. En cuanto a las rutinas y la preparación, algunos cambios hemos tenido que hacer para adaptarnos a las medidas sanitarias y de prevención. Hemos adaptado horarios, nos encargamos de la desinfección del material, usamos la mascarilla en los entrenamientos de gimnasio, etcétera Pero por lo demás hemos podido llevar a cabo la planificación sin problemas, ya que además tenemos la ‘suerte’ de que nuestro deporte se practica al aire libre y conlleva un menor riesgo de contagio.

-Además de la suya, hubo tres medallas más de piragüistas de Extremadura en el nacional, ¿por qué hay tantos y tantas palistas de gran nivel en nuestra región?

-Yo creo que tenemos la suerte de contar en Extremadura con grandes piragüistas gracias al trabajo de cada uno de ellos y cada una de ellas, así como de sus clubes y entrenadores y entrenadoras. También, por decirlo de alguna manera, por los espacios de entrenamiento que nos ofrece nuestra región, que favorecen la práctica de este deporte. En mi caso el río Guadiana a su paso por Badajoz, como también lo es en Mérida, y otros ríos y embalses en otros puntos de la región, lo que junto al trabajo de promoción, difusión y acompañamiento que realiza la Federación Extremeña de Piragüismo ha supuesto un gran crecimiento de nuestro deporte. Es la línea a seguir.