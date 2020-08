Inés Felipe: «Mis opciones de estar en Tokio pasan por el Mundial de 2021»

Inés María Felipe Vidigal es una de las deportistas que en este 2020 forman parte del programa de Patrocinio Publicitario a deportistas de Extremadura de la Fundación Jóvenes y Deporte. La piragüista oliventina apurará en los próximos meses sus opciones de estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

-Ha estado concentrada con el equipo nacional de Piragüismo, ¿cómo han vivido esta concentración en la situación anómala que vivimos? ¿Qué medidas de prevención se toman en el día a día?

-Bueno, antes de salir del confinamiento y poder de nuevo entrenar, hemos pasado algunos test de covid-19 y después empezamos con todas las medidas de higiene posibles poco a poco. En la concentración usamos mascarillas en los lugares donde nos relacionamos con el resto de los integrantes del equipo, entrenador, etcétera. También nos tomamos de temperatura antes de entrar en los recintos de entreno y hacíamos uso frecuente de gel hidroalcohólico para lavado de manos; así como desinfección de material que vamos usando, tanto la piragua como el usado en el gimnasio. Al final es algo importante, es un tema de salud, y aunque es una situación nueva, día a día te vas acostumbrando.

-Después de la concentración, ¿cuál es la siguiente cita deportiva de Inés Felipe?

- Pues en un principio y si la situación lo permite, al haber tenido que remover y organizar el calendario, está prevista para septiembre la Copa de España, y en octubre el Campeonato de España y el Europeo. Esperemos que por ese entonces se puedan celebrar, si no este año no tendremos competición y pasaríamos directamente a pensar en el Campeonato del Mundo de 2021, que dará las últimas plazas para Tokio 2021.

-En lo que queda de 2020 y en 2021, ¿qué tiene que pasar para que la veamos en los Juegos Paralímpicos de Tokio?

- En lo que queda de 2020 y parte de 2021, seguir trabajando mucho y muy duro por mejorar y en mayo (2021), luchar por la clasificación para los juegos en el Mundial, donde están en juego las últimas plazas, como decía.

-Sin ser banal y conscientes de la gravedad de la situación que seguimos atravesando, ¿es de las deportistas que creen que el parón obligado le ha servido para reactivar ciertas cuestiones, recuperarse de molestias y estar más preparada para el reinicio, o le pilló en un pico de forma que es difícil de alcanzar de nuevo?

-Cuando paramos quedaban 2 meses para el Mundial, que lo estaba preparando en Sevilla junto a compañeros del equipo de paracanoe. Sí que me encontraba bien en el agua, mejor que años anteriores en esos momentos, y eso me ayudaba a mantener la motivación y seguir luchando duro por mejorar aún más... pero aún así el parón me ha beneficiado, teniendo en cuenta que solo llevo cuatro años practicando piragüismo, me ha venido bien para seguir mejorando, con más tiempo y un poco de menos presión.

-¿Cómo entrena una piragüista cuando no hay agua de por medio? ¿Echaba de menos el remo?

- Sí, se echaba de menos el salir al agua, aunque lo llevé bastante bien por el tiempo que he pasado con la familia. En piragüismo no solo hacemos agua, también complementamos gimnasio y ejercicio aeróbico. Pero claro, la parte importante que es la piragua... si lo dejas de practicar pierdes el tacto con el agua y demás. En este caso, durante el Estado de Alarma usamos un simulador de piragua, un kayak-ergómetro, que es como la bicicleta estática que todos conocemos pero versión piragua, y ahí hemos conseguido sacar las sesiones acuáticas lo más parecido posible. Mi entrenador adaptaba los entrenos ya que el ergómetro es duro y durante mucho tiempo puede llegar a ser lesivo. A ello le sumamos sesiones de gimnasio con mancuernas que me prestó mi club (Club Piragüismo Badajoz) y demás material cedido por la Federación Española de Piragüismo, así como el ejercicio aeróbico, que pude realizar gracias a la ayuda de Fundación Jóvenes y Deportes y la colaboración del gimnasio Enjoy de Mérida, que me prestaron un aparato de gimnasio que simulaba la bicicleta adaptada.

-¿Ha descubierto algún ‘hobby’ nuevo o alguna faceta propia desconocida en estos meses?

- En casa hacia sesiones como en situación normal y había días que no me daba tiempo a mucho más. Pero si he aprovechado para hacer cursos cortos que tenia aparcados sobre diseño web, o empezar a prepararme las oposiciones de auxiliar administrativo. Y en otros ratos, jugar en familia al parchís y con mi sobrina.

-¿Qué es más fácil de gestionar, lo meramente físico o lo psicológico?

- Creo que lo más difícil es lo psicológico, pienso que la cabeza es lo más importante y si mentalmente no estás preparado o te falla, el físico por muy bien que estés no va funcionar.

-¿Ha recibido apoyo en estos meses de patrocinadores e instituciones?

- Sí, a pesar de estos tiempos que no tenemos competiciones y ha habido que parar todo. Tengo la suerte de contar con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deportes y Marca Extremadura, a las que agradezco enormemente su apoyo y confianza.

-La Fundación Jóvenes y Deporte ha decidido dar continuidad a su programa de Patrocinio Publicitario de Deportistas Individuales, usted es una de las 'debutantes' este año. ¿Es una inyección de energía el que su región cuente con usted como referente deportivo para la difusión del deporte y de su imagen?

-Claro que sí, es una motivación extra contar en estos momentos con su apoyo y confianza en mí. Y a través de ello, es como si el apoyo de toda Extremadura me impulsara en cada palada a seguir adelante, por lo que estoy encantada de llevar conmigo el nombre de Extremadura.

-¿Qué cree que puede hacer el mundo del deporte para ayudar a transitar este momento de la mejor manera posible?

-Es complicado tener que suspender competiciones, ya que clubes y deportistas se nutren de los resultados obtenidos en esas competiciones. Pero creo que todo esto que está pasando es nuevo para todo el mundo, y que en el ámbito del deporte se están tomando decisiones y actuando de forma correcta en relación a la salud, que en estos momentos es lo más importante.