Los chicos de Manuel Mosquera no se han salido de su guión: insistir, persistir y nunca desistir. Así han logrado quebrar la mala dinámica de resultados que estaba lastrando sus planes y, lo que es peor, que estaba amenazando con sembrar dudas sobre su trabajo. Pero ellos son unos ‘cabezorros’, como dice su entrenador. Y tenían claro que no había otra manera de lograr la victoria que seguir haciendo lo mismo.

Tampoco es fácil que un club, y menos el Extremadura con sus precedentes, mantuviera una calma casi asombrosa ante esta mala racha de marcadores. Pero Manuel y los suyos se habían ganado el crédito correspondiente para seguir creyendo en ellos. Aunque no es fácil tras siete partidos sin ganar.

Por eso, cuando Manuel se sentó ante los micrófonos tras el partido, lo primero fue agradecer públicamente «al club, a mis jugadores y a la afición la fortaleza que han tenido y la tranquilidad ante esta racha. Hoy la victoria es para todos ellos», sentenció.

Parece curioso que en el peor partido del Extremadura en lo futbolístico, apareciera el primer triunfo: «ya sabes que yo no estoy de acuerdo en estas cosas», dijo Manuel, que añadió que «tenemos que seguir apretando porque todavía no hemos hecho absolutamente nada».

En la lectura de partido, admitió que no fue una buena primera parte de su equipo, pero tras el gol «sabíamos que teníamos un tesoro tan grande que había que defenderlo. Y sabíamos que podíamos tener ansiedad por los partidos sin ganar que llevábamos. Somos humanos también». Tampoco cree que el triunfo le quite a él, personalmente, un peso de encima: «quizá más a la gente y a todo lo que rodea el club. Nosotros somos profesionales y hoy, especialmente, me alegro por todos ellos».

No estuvo sólo el Extremadura en Alcorcón. Más de 300 valientes arroparon en todo momento al Extremadura en el Municipal de Santo Domingo. Más de 200 llegaron directamente desde Almendralejo en dos autobuses y multitud de coches. Otros, muchos otros, lo hicieron desde muchos puntos de Madrid, donde residen miles de extremeños. De hecho, hubo muchos de poblaciones que no eran Almendralejo como Fuente del Maestre, Solana, Badajoz, Trujillo, Cáceres y más.

El pelotón de valientes se dejó notar en todo momento con bufandas y banderas al viento y, además, tuvieron el premio de ver los goles del Extremadura en el fondo donde veían el partido.

A todo esto, habrá que recordar también este partido como el primero del VAR a favor de los azulgranas. La tecnología arbitral paró el partido en varias ocasiones para ver algunos lances del juego, pero sin detenerse a fondo. Sin embargo, en el penalti a Pinchi el árbitro tuvo que ir a la televisión a ver la jugada. Fue tan clamoroso que, por fin, el VAR claudicó a favor del Extremadura. La balanza se equilibra y es que unas veces darán y otras... ya sabéis.