Insoportable bochorno del Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad protagonizó una de las noches más lamentables de sus 12 años de historia en competición profesional. El día que podía dar un paso adelante e incluso salir de la zona de descenso se vio pulverizado en su visita al hasta ahora colista, el Prat (95-66), sobre todo en una primera parte de la que no puede salvarse absolutamente nada. Ni acierto ni actitud tuvieron unos jugadores que aparentemente no parecían conscientes de lo muchísimo que se jugaban sobre el parquet.

Lo curioso es que, pese al terrible resultado, la situación por abajo varía solo ligeramente: Cáceres, Prat y Araberri empatan con un balance de 7-20 en las tres posiciones que suponen descender a final de temporada y están muy cerca del cuarto por la cola, el Barcelona (8-19) y algo más alejados del quinto por abajo, el Real Canoe (9-18).

SIEMPRE POR DETRÁS / El primer tiempo fue, sencillamente, lo nunca visto. O como mínimo no es nada habitual que en un partido entre dos equipos profesionales de la misma categoría, y ambos en la misma zona de la clasificación, uno le saque a otro 30 puntos de diferencia en tan solo 20 minutos.

Fue demoledor el Prat y horrible el conjunto de Roberto Blanco, sin paliativos. Salió sin intensidad defensiva, o al menos con mucha menos de la que se exige cuando está en juego buena parte de la permanencia en la LEB Oro. No hubo manera.

Los catalanes se aprovecharon de ello, yendo con mucha fuerza al rebote y penetrando con facilidad en la zona verdinegra. Tardó tres minutos el Cáceres en lograr su primera canasta, pero eso no sirvió para asentar al equipo sobre la pista. La sangría estaba resultando total y las primeras rotaciones no la frenaron (17-5, min. 5). Algunas acciones visitantes eran propias de cadetes, como un balón perdido al sacar de fondo que se transformó en una canasta fácil del rival.

En medio del caos, hasta pareció un mal menor ir perdiendo por 14 puntos al final del primer cuarto (29-15). Al Cáceres no le salía absolutamente nada y al Prat, todo. Hubo un momento de pequeña esperanza a poco de iniciarse el segundo periodo (31-18), pero los anfitriones lo borraron de un plumazo a base de triples. Les bastaba mover el balón un poco para encontrar a un hombre libre que, inevitablemente, acababa acertando desde lejos.

El protagonismo se lo repartían el veterano Marc Blanch y el base reserva Didac Cuevas, atinadísimos hasta un grado de locura (10 de los 11 primeros triples intentados fueron dentro). El marcador empezó a dar síntomas de escándalo mediado el cuarto (45-24), con TJ Sapp como único verdinegro con las ideas un poco claras y cierta valentía cuando encaraba el aro rival.

Lo peor estaba por llegar: la tormenta ofensiva del Prat continuó golpeando con fuerza hasta el sonrojante electrónico del descanso: 59-29. Tremendo.

SIN REACCIÓN POSIBLE / La segunda parte sobró. Ni el Prat quiso seguir haciendo sangre a un equipo evidentemente roto por lo sucedido hasta el descanso ni el Cáceres sacó fuerzas para intentar mínimamente volver a meterse en el partido. Su único aliciente podía ser intentar salvar el ‘basket average’ particular (había ganado 87-74 en el Multiusos), pero no estuvo ni mínimamente cerca de conseguirlo. La diferencia nunca bajó los 27 puntos en pleno disfrute de la afición local, que no se esperaba un partido tan sumamente cómodo.

Los catalanes bajaron sus revoluciones ostensiblemente y desde luego no pudieron mantener su celestial porcentaje de tres puntos, mientras que en su oponente daba un poco igual quién estuviese en la cancha. Blanco hasta recurrió a Johan Kody, que no había pisado la pista en la primera parte.

No habrá mucho tiempo para recuperarse de lo sucedido, que puede dejar heridas: el domingo por la mañana (12.00 horas) el Cáceres recibe a uno de los ‘grandes’ de la LEB Oro, el Bilbao Basket. La sonrojante derrota de anoche le ha quitado margen de error para ese partido, que se hubiese afrontado de una manera bien distinta de haberse ganado.

PRAT 95

CÁCERES 66

3Marcador por cuartos: 29-14, 59-29 (descanso). 75-43 y 95-66 (final).

3Árbitros: Alcaraz, Lucas y Hurtado. Sin eliminados.

3Pabellón: Joan Busquets.

3Espectadores: 600.

3Prat: Josep Busquets (8), Marc Rubin de Celis (4), Marc Blanch (25), Joel Parra (18), Wesley Sena (14) -cinco inicial- Pep Ortega (7), Pol Bassas (0), Marcos Mba (0) Adria Domenech (0) Didac Cuevas (12), Jonathan Jeanne (2), Arturs Zagars (5).

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Andy Mazurczak (6), Niko Rakocevic (11), Luis Parejo (5), Dan Trist (10), Angelo Chol (2) -cinco inicial- Guille Corrales (0), TJ Sapp (18), Dani Martínez (6), Cole Huff (5), Bakary Konate (3), Johan Kody (0)