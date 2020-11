El Deportivo Don Benito y el Villanovense se vuelven a ver las caras (17.00 horas) un año y ocho meses después, la tercera vez en la historia de ambas entidades en Segunda B y con la aspiración de ser dos proyectos que vayan más allá de asentarse en la categoría. Los dos quieren crecer y sacar músculo en esta división, algo impensable en los inicios de siglo, cuando durante algunas temporadas funcionaron como equipos ascensores de manera alterna.

En los dos derbis anteriores hubo empate. En el precedente en el Vicente Sanz se vio un 2-2 abierto, con ocasiones y alternativas. Un partido que seguramente ninguno de los técnicos quiera, porque supondría no tener el control del juego. Eso dependerá del partido pero lo que sí han demostrado ambos equipos es que son dos equipos que se van a dejar la piel sobre el terreno de juego, porque son dos de los equipos más intensos y trabajadores de la liga.

Mirando los números los serones llegan mejor, con siete puntos por los cuatro de los calabazones, pero en el último partido el Don Benito dejó muy buenas sensaciones. Sí evidenció falta de acierto, algo en lo que los dos equipos son antagónicos porque el Villanovense ha hecho una virtud de la contundencia en sus ocasiones.

UN CHOQUE ESPECIAL / El derbi de Vegas siempre ha sido un partido especial y en los vestuarios así se vive. «Estamos deseando jugarlo porque es un derbi pero no lo es al uso, es el derbi, y estamos deseando llegar a esa cita», afirmaba en la previa del choque el entrenador del Don Benito, Juan García, que advirtió que los suyos «darán el máximo» este domingo. Para el entrenador calabazón una de las claves será «mantener la intensidad los 90 minutos y estar concentrados».

Su enfermería es la que está más tocada, con Peli como baja segura y algunos jugadores que aún tienen molestias. Una de las claves será ver si Agudo y Dani López ya están en condiciones.

Quien sí tendrá a todos sus efectivos disponibles es el entrenador del Villanovense, Javier Álvarez de los Mozos, quien tampoco prevé hacer muchos cambios con respecto al equipo que ganó al Socuéllamos. Aunque cree que hay diferencias entre ambos conjuntos sí reconoció que los dos equipos se caracterizan por la entrega y la lucha: «Si no, no tenemos nada que hacer en la competición, pero no somos equipos tan parecidos como la gente puede pensar».

De los Mozos no se atreve a vaticinar cómo será el partido porque considera que hay muchas circunstancias que desestabilicen la teórica igualdad: «Está claro, que a priori, puede ser un partido que parezca que si no hay fallos pueda haber pocos goles pero luego los partidos varían en función del resultado, de cómo vayas o entres en el partido».

No cree que el Don Benito tenga más presión por estar debajo en la clasificación o por llegar de perder: «En el último para nada tuvieron que salir derrotados tras el partido porque estuvieron muy bien ante un buen rival».

El entrenador del Villanovense asegura que le han gustado los partidos que ha jugado su rival y lo que sí prevé es que ninguno de los dos equipos se va a relajar.

Don Benito:Sebas Gil, Heredia, Selim, Rafa Mella, Sosa, Álex Herrera, Gonzalo, Manu Ramírez, Chinchilla, Artiles y David Agudo.

Villanovense: Pedro López, Tapia, Bonaque, Escudero, Samuel, Clausí, Ruano, Viñuela, Azkue, Miguel Díaz y Cristo.

Árbitro: Antonio Alberola Rojas (castellano manchego).

Estadio:Vicente Sanz.

Hora: 17.00.