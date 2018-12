Intenso sábado por la tarde en la 3ª extremeña, con los 10 partidos en liza

No se contabiliza un sábado tan intenso en la historia de la Tercera División extremeña. Todos los partidos de la jornada 19 se disputarán por la tarde, con duelos especialmente importantes, tanto por arriba como por abajo.

Cronológicamente, la jornada se abre con un muy atractivo Extremadura B-Coria (16.00), con dos equipos que están atravesando un buen momento. Los locales han recuperado la senda ganadora, incluido un triunfo ante el líder Cacereño hace un par de fines de semana. El Coria necesita los puntos para seguir arriba.

A las 16.15, el Mérida también lo tendrá complicado en su desplazamiento, corto, a Calamonte. El equipo de Santi Amaro intentará no dejarse sorprender, al igual que el líder, el Cacereño, que a partir de las 16.30 jugará el derbi en el Manuel Sánchez ante el Diocesano. A esa misma hora se juegan el Valdelacalzada-Montijo y el también duelo de proximidad entre Llerenense-Azuaga. A las 17.00, dos encuentros: el interesantísimo Arroyo-Moralo y el no menos trascendente Jerez-Plasencia. A las 17.30 horas, Atlético Pueblonuevo-Aceuchal y el Valverdeño-Olivenza. La jornada se cierra a las 19.30 horas con el encuentro entre el Castuera y el Valdivia, único al que no le coincidirá la final del Mundial de Clubs.

Será un sábado de cierre de primera vuelta, en el que el CPC depende de sí para el título honorífico de campeón de invierno.