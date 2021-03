La interminable renovación, o no, de Sergio Ramos

Nunca una renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid se llevó a término sin ruido mediático, sin intercambio de filtraciones contradictorias o sin acusaciones veladas de la codicia económica de uno y otro lado. La de esta temporada tiene todos los elementos clásicos, pero además se ha prolongado en el tiempo de manera exagerada. Y a tenor de las últimas declaraciones del principal interesado no parece que se vaya a resolver pronto: “No puedo decir nada, no hay ninguna novedad”, dijo ayer Sergio Ramos.

Desde que el contrato de Ramos con el Madrid entró en fase terminal (termina el 30 de junio y desde enero el futbolista es libre para negociar su próximo contrato con cualquier equipo), no se habían pronunciado ninguno de los dos implicados, solo sus tentáculos mediáticos que dicen desde el Madrid que hay una oferta que el jugador no acepta, y desde el jugador que espera esa misma oferta para renovar. Y la exposición pública a la que se sometió voluntariamente ayer el capitán blanco no clarificó nada: “No puedo decir nada porque no hay ninguna novedad. Se genera expectación, pero más inquietud que yo no tiene nadie. En el momento en que haya algo nuevo lo diré para que la gente se quede tranquila”, dijo Ramos en una entrevista a través de la plataforma de internet Twitch con Ibai Llanos.

A la espera



La sensación que transmite Ramos es de espera: a medio camino entre aceptar una oferta a la baja del Madrid o intentar firmar un último gran contrato que le asegure los próximos años de carrera, que para el andaluz todavía son varios: “Siento que me quedan 4 o 5 años al máximo nivel. Si la cabeza me aguanta, puedo llegar al Mundial de 2026”, auguró Ramos.

El capitán madridista no volvió a tocar directamente el tema, pero fue dejando migas de pan para marcar el camino: “Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande. Ojalá sea dentro de muchos años”, referenció Ramos.

Antes, el defensor madridista había presentado en sociedad la segunda temporada del documental que protagoniza (que se emite en Amazon Prime a partir del 9 de abril), pero en su comparecencia de prensa tampoco dejó traslucir hacia dónde se dirige su futuro.

Lo que sí hizo fue abrirle las puertas del Madrid a Haaland, por delante de Mbappé, y decir que no iría al Barça: “A Laporta le tengo un cariño especial, pero hay cosas no las compra el dinero. No hay ninguna opción, sería imposible”, dijo, aunque sí recibiría bien a Messi en el Madrid: “Le dejo mi casa unas semanas si hace falta”, bromeó.

Entre tanto, el capitán está recién recuperado de una lesión de rodilla que le ha tenido un mes de baja, ya entrena con el grupo y podrá volver a jugar el fin de semana en La Liga ante el Elche. Será el paso previo a volver a jugar en la Liga de Campeones la próxima semana en la vuelta de octavos de final ante el Atalanta (con 0-1 a favor de los blancos en la ida).