Ion Izagirre y Carapaz, los héroes del día en la Vuelta

Ponga, como sucedió este domingo en la Vuelta, una etapa de montaña con frío, con niebla, con lluvia y hasta con una carretera rugosa, de firme antipático, donde rebotan los neumáticos de las bicis y los coches, y ¿qué sucederá? Pues que los hermanos Ion y Gorka Izagirre, tan bueno uno como el otro, pasarán a la acción. Porque ellos no son ciclistas que se mueven como ángeles cuando el calor derrite el asfalto y cantan las cigarras.Y con frío y lluvia también parece moverse con suma facilidad un Richard Carapaz, ganador hace un año del Giro, y que se crió entre las montañas que separan su Ecuador natal de la Colombia que lo cautivó con su ciclismo y con sus corredores gracias a las hazañas que veía por tele y escuchaba por radio desde su país vecino. ¿Y que ocurrirá en este caso? Pues que el líder del Ineos se percatará de que Primoz Roglic no anda tan fino como otros días, pasará a la acción y lo desbancará de una primera plaza de la general que el esloveno parecía tener atada y bien atada y hasta con la intención de vestir el jersey rojo desde la salida de Irún hasta la meta final de Madrid, en una Vuelta que no deberá tener ningún problema de movimiento, como prueba deportiva profesional de alto nivel, con el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno.

