Isabel Yinghua: «Es un orgullo llevar la imagen de Extremadura por todo el mundo»

Hablamos con Isabel Yinghua Hernández Santos, nadadora paralímpica emeritense patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte, que actualmente entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en busca de la marca mínima para estar en Tokio, en los que serían sus terceros Juegos Paralímpicos.

-¿Cómo han sido estos dos primeros meses del año?

-Con temas como la tercera ola de la pandemia, los estragos de la tormenta Filomena en Madrid, etcétera. Pues la verdad es que los primeros meses han sido un poco caóticos. Después de estar con mi familia celebrando las navidades y volver a Madrid, llegó la tercera ola acompañada de Filomena y eso supuso bastantes problemas. La piscina del CAR tuvo bastantes problemas técnicos por las congelaciones, la temperatura del agua era gélidas, muchas personas que vivían fuera no pudieron llegar a entrenar y estuve haciendo sesiones yo sola algunos días… pero bueno, mejoraron las condiciones días después y pudimos volver poco a poco a la normalidad y ya estamos a pleno rendimiento. En cuanto a la tercera ola de contagios, en el Centro de Alto Rendimiento, gracias también a los protocolos sanitarios y medidas de seguridad y distanciamiento, no nos hemos visto afectados, pero siempre preocupa ver cómo marchan las cosas en tu ciudad, tu región y el país en general.

-¿Cuál es la siguiente cita en su calendario y qué objetivos se marca para ella?

-La siguiente cita es el Campeonato de España, pero yo personalmente tengo en el punto de mira el torneo internacional de Sheffield, en abril, para después ya centrarme en el Europeo y el Open de Berlín en mayo, además de alguna otra prueba internacional en junio. Mi objetivo es hacer la mínima ‘B’ para los Juegos y acercarme lo máximo posible a la mínima ‘A’.

-¿Se ven más cerca los Juegos Paralímpicos? ¿Suponen una motivación extra?

Sí, obviamente, cada vez los tenemos más próximos y eso es una gran motivación para cualquier deportista, aunque también tenemos esa incertidumbre por la pandemia que nos hace no saber qué pasará exactamente con ellos ni cómo se desarrollarán. Intento no pensar mucho en ello y centrarme en conseguir la mínima.

-¿Qué tiene que ocurrir para que pueda asegurar su plaza y estar en sus terceros Juegos Paralímpicos?

Básicamente lo que decía, conseguir la mínima ‘B’ al menos. Pero hay que ir paso a paso, centrándose en la preparación y en el objetivo de mejorar la marca y luego ya se verá.

-¿Cómo es un día normal en su rutina diaria desde que se despierta hasta que se va a la cama?

Pues muy sencilla, me levanto y estudio un poco antes de desayunar y entreno hasta la hora de la comida. Antes o después de comer si tengo hueco estudio otro poco y de nuevo a la piscina, para otra sesión de entrenamiento toda la tarde. Cenamos medianamente temprano y nos vamos a descansar. Son días de una rutina muy marcada, ya que además ahora mismo ni podemos ni debemos hacer otras cosas. Yo intento salir lo menos posible y reducir mis contactos cercanos al máximo.

-¿Cuántas personas forman parte del equipo que lo hacen posible?

-Las personas que hacen posible mi día a día y que todo vaya bien son un entrenador de gimnasio, un entrenador de agua y el coordinador técnico, que se encarga de la planificación, los viajes, etc. Tenemos también un gran equipo de nutricionistas, fisios y médicos que nos apoyan en nuestra preparación y en todo lo que nos haga falta. La verdad es que estamos bien cuidadas.

-¿Qué echa de menos de Extremadura?

-Por supuesto mi casa y mi familia. Estas navidades pude estar allí con ellas y ellos, aunque fueron diferentes y faltó esa parte de compartir con amigas y amigos, que también se echan de menos.

-A parte del apoyo de familia y amistades, ¿con qué ayudas cuenta?

Pues la verdad que además de con su apoyo cuento sobre todo con el de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, ya que económicamente es la que me ha dado la oportunidad de contar con un respaldo que para una deportista es muy necesario.

-Recientemente ha renovado el acuerdo de colaboración con esta Fundación Jóvenes y Deporte. ¿Cómo valora la continuidad de este Patrocinio Publicitario?

Como decía, estoy súper agradecida y lo valoro muy positivamente. Con este 2021 son tres años consecutivos en los que he formado parte de estos acuerdos de Patrocinio Publicitario, que me permiten seguir haciendo lo que me gusta y centrarme todo lo posible en mis entrenamientos y competiciones para conseguir mis objetivos, que ahora mismo son hacer esa marca mínima y estar en los Juegos Paralímpicos.

-Como hemos leído en algunas de sus publicaciones en Redes Sociales, ¿qué le supone llevar a Extremadura ‘aroundtheworld’, por todo el mundo?

Me encanta. Estoy muy orgullosa de poder hacerlo, porque para mí representa mi casa, donde he crecido y la gente que tengo allí, que me apoya, mi familia y amigos…es un gran soporte interno el llevarlos siempreconmigo. Me gusta también por supuesto que la gente se interese por saber de dónde provengo y les recomiendo, a quien no la conozca, que visite Extremadura, ya que, como las extremeñas y los extremeños sabemos, merece realmente la pena y es algo que he aprendido a valorar más aún desde que estoy fuera.