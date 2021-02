Isak prolonga las dudas del Getafe (0-1)

Un gol del sueco Alexander Isak en la primera parte permitió a la Real Sociedad llevarse la victoria del Coliseum Alfonso Pérez frente a un Getafe que se acerca peligrosamente al descenso y suma 449 minutos sin marcar un gol.

Con la presencia en el once de Mikel Oyarzabal, que esta semana protagonizó un susto al retirarse de un entrenamiento, y de David Silva, que no jugaba de titular hace mes y medio debido a una lesión tras la que reapareció la pasada jornada, la Real Sociedad se plantó en Getafe dispuesto a no dejarse sorprender por las dudas de su rival.

Durante los primeros minutos, el conjunto donostiarra llevó la iniciativa del juego y manejó la batuta con un esquema muy definido con Asier Illarramendi en la medular. Al Getafe le costó entrar en ese ritmo que impuso la Real, aunque cuando consiguió estabilizarse comenzó a merodear el área del equipo vasco, sobre todo con la profundidad de Allan Nyom y Marc Cucurella en los extremos.

El partido cambió a los 29 minutos cuando Joseba Zaldua puso un centro desde la derecha que Oyarzabal remató en el segundo palo al poste y que el sueco Alex Isak empujó a gol aprovechando el rebote del larguero.

Duro golpe

El gol supuso un duro golpe para el Getafe, al que le costó reponerse y a punto estuvo de encajar el segundo en el primer minuto de la reanudación cuando Januzaj puso un centro que tocó en Mata y, cuando el balón se colaba en la portería, sacó un pie salvador David Soria.

En busca de un nuevo aire, José Bordalás movió el banquillo del Getafe y puso sobre el césped a Take Kubo y al mediapunta catalán Carlos Aleñá. Con ambos el equipo madrileño mejoró algo sus prestaciones ofensivas y, de hecho, el japonés fue protagonista en la mejor ocasión del conjunto azulón con un centro que remató de cabeza 'Cucho' Hernández por encima del larguero.

El Getafe lo intentó hasta el final, aunque de nuevo volvió a adolecer de pegada y terminó sin un disparo a puerta. Mientras, la Real aprovechó las urgencias de su rival y se dedicó a no cometer fallos y buscar jugadas rápidas a la contra que pusieron en apuros a la defensa azulona.

on este resultado, la Real Sociedad se sitúa en la quinta plaza, con 38 puntos, mientras que el Getafe, con 24, se queda tres por encima del descenso.

Ficha técnica:

0 -Getafe: David Soria; Damián Suárez (Kubo, m.59), Sofian, Cabaco, Olivera (Enes Unal, m.74); Nyom, Maksimovic (Aleñá, m.59), Arambarri, Cucurella; 'Cucho' Hernández (Portillo, m.74) y Mata (Ángel, m.78).

1 - Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Zubeldia, Monreal; Illarramendi (Le Normand, m.86), Merino, Silva (Guevara, m.86); Isak (Carlos Fernández, m.78), Januzaj (Portu, m.74) y Oyarzabal (Barrenetxea, m.78).

Goles: 0-1: M.29 Isak.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano). Amonestó a Sofian (43), 'Cucho' Hernández (71) y Portillo (76), del Getafe; y a Portu (88), de la Real Sociedad. Expulsó a José Bordalás, entrenador del Getafe, y a Patri Moreno, segundo entrenador del Getafe (90+), y también amonestó con cartulina amarilla a Javier Vidal, preparador físico (m.72).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander, disputado a puerta cerrada y sin público en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid).