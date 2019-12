La izquierda condena la suspensión del Rayo-Albacete por llamar "nazi" a Zozulya

A la izquierda no le ha acabado de gustar que la primera suspensión de un partido de Liga en España por gritos ofensivos proferidos desde la grada se deba a la palabra "nazi" con que una parte de la afición del Rayo Vallecano "obsequió" este domingo al jugador del Albacete Zozulya. El que más se ha significado a la hora de criticar esta decisión ha sido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha compartido en Twitter la foto de una francotiradora ucraniana del Ejército Rojo de la Unión Soviética que luchó contra los nazis.

El partido Rayo-Albacete fue suspendido este domingo después de que un grupo de aficionados del club vallecano increpara, desde el fondo de Bukaneros, al jugador Roman Zozulya, también ucraniano, al grito de "Hijo de puta, puto nazi. Zozulia eres un nazi".

Iglesias, también seguidor del equipo vallecano, no ha hecho comentarios al respecto, pero sí ha publicado un retrato de Liudmila Pavlichenko, quien fuera una francotiradora del Ejército Rojo conocida por ser la que más soldados de Adolf Hitler mató, con 309 muertes confirmadas.

Fuentes del partido morado han confirmado a Europa Press que su publicación está relacionada con la polémica que afecta al club madrileño, aunque él no ha hecho referencia explícita.

Las redes sociales han ardido y siguen ardiendo al calor de comentarios de lo más variado, ya sea aplaudiendo la decisión de dar por terminado el partido o censurando que no se haga lo mismo cuanto los gritos son racistas o se dirigen contra el otro extremo del arco político. Pero han sido los tuits de Íñigo Errejón y Gabriel Rufián los que han desatado con mayor virulencia las pasiones en las redes.

El diputado de Más País apoyaba a la afición del Rayo y se preguntaba cuántas veces se había suspendido un partido por insultos racistas. Por un fútbol que sea ejemplo, comprometido, solidario, sin nazis, proclama Errejón en su mensaje.

En cambio, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya optaba por recordar los epítetos escuchados y leídos en estadios de fútbol que no han merecido tan drástica decisión. "Negro, basura, tu piel no tiene cura. Rufián muestra con emoticonos cómo todos esos mensajes fueron válidos para disputar los partidos, salvo los proferidos a Zozulya.

✔️Aitor Zabaleta era de la ETA.

✔️Rubén Castro no fue tu culpa.

✔️Luis Enrique tu padre es Amunike.

✔️Piqué cabrón España es tu nación.

✔️Messi enano tu hijo es de Cristiano.

✔️Negro, basura, tu piel no tiene cura.

✔️Dónde están, no se ven, los amigos de Guillem

❌Zozulya, nazi.