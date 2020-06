Javier Brazo, plus regional en pandemia

«Residir fuera del país en el que uno ha crecido no es fácil, sea donde sea. Así que vivir en el extranjero durante la pandemia es más complejo aún. Además, la adaptación a la nueva cultura nunca acaba y cada día descubrimos una cosa nueva». Javier Brazo Sayavera (Hornachos, 27 de septiembre de 1981), director técnico de la Federación Extremeña de Atletismo durante nueve años, lleva casi tres como profesor de su deporte en la Universidad de Rivera, en Uruguay, en la frontera con Brasil, país donde la pandemia azota en el negativo ranking del mundo para situarlo ahora como número dos en incidencia.



Brazo, que volvía tras unos meses de vacaciones en su tierra junto con su mujer y su hija justo cuando el virus se hizo universal, con su crudeza in crescendo, hace un guiño deportivo cercano. «En la región también hay uruguayos viviendo la experiencia al revés», aludiendo al centrocampista del Extremadura Gio Zarfino, «jugando a gran nivel», comenta el profesor.

«La añoranza de familia y amigos está presente siempre y en los momentos más crueles de la pandemia», agrega. «En España uno se preocupaba por cómo lo estaban pasando las personas queridas y vivía con cierta presión porque si ocurriese algo, los 10.000 kilómetros de distancia se harían insalvables. Incluso aquí las distancias se agrandan y se viven momentos duros, pues hasta un gran amigo que nos ha ayudado mucho en nuestra integración ha fallecido (no por covid-19) y no he podido ir al funeral a acompañar a la familia (nuestra familia de aquí) por intentar ser responsable en un periodo en el que los contagios subían mucho», cuenta.

Brazo tira de orgullo original. «Ser extremeño me hace más resiliente en una situación así. Haber nacido y vivido en Extremadura me ha hecho tener que buscar las vueltas para alcanzar metas que en otras regiones o países las tenían y tienen al alcance de la mano. Así que si con un tren más lento e inseguro hemos podido conseguir grandes metas, lo que podríamos lograr con un tren en condiciones. La metáfora viene como anillo al dedo», reflexiona.

Uruguay (3.5 millones de habitantes) es uno de los países de la zona con menor proporción de casos. «Tiene mayor capacidad de control que los gigantes que le rodean, Argentina y Brasil, donde ha subido bastante. Especialmente Brasil, epicentro en esta parte del mundo. Y esto es relevante para lo que nosotros estamos viviendo, pues nos encontramos justamente en la frontera con Brasil y aquí hay dos ciudades unidas, sin separación, una del lado uruguayo (donde resido) y otra del lado brasileño. No hay frontera, es imposible y por tanto todo lo que ocurre de un lado termina repercutiendo en el otro. Debe ser una de las pocas fronteras del mundo que no esté cerrada».



Cuarentenas

El profesor cuenta que, dado que venía de un país con foco de infección, «en la universidad me recomendaron guardar cuarentena y desde el 12 de marzo estamos metidos en casa. Después vino la recomendación del gobierno y la suspensión de las clases presenciales. Al principio salía a hacer ejercicio en horarios de menos concurrencia, después empecé a hacer más en casa abandonando la opción de la calle. Ahora, intento ir caminando o trotando a comprar. Aquí no se ha decretado cuarentena obligatoria, pero al no haber colegio, ni parques habilitados, ni actividades para los niños que poder hacer, el día a día transcurre en casa».

Brazo sigue con su pormenorizado relato. «Como tantos mi alternativa es el teletrabajo y no es fácil conciliarlo con la familia, con mucho esfuerzo para poder sacar adelante múltiples reuniones y clases online».

Y apunta: «Echo de menos la pista de atletismo, ya que en este semestre tenemos esta asignatura con los alumnos de la Licenciatura en Educación Física. Aunque hay que destacar que le están poniendo muchas ganas, supone un esfuerzo bastante importante. Tengo muchos estudiantes que son madres o padres y es complejo poder compatibilizar esas situación con, incluso, tener que trabajar».

El profesor fornacense apunta que «como investigador hemos intentado promover iniciativas para aportar nuestro granito de arena. En marzo y parte de abril publicamos vídeos en nuestro canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCYjv5-uQSqu37ojhPfOb0jA) de ejercicios seguros a las personas que fuesen a guardar la cuarentena y quisieran mantener un nivel de actividad saludable.

Su labor va más allá. «Además, estoy colaborando con colegas de otras partes del mundo en desarrollar estudios para ver qué impacto está teniendo esta pandemia en la actividad física. También publicamos un posicionamiento internacional sobre actividad física en niños y adolescentes. Así que no me da para aburrirme», dice distendidamente el extremeño.

Por otro lado, «entre medias me da para seguir el deporte en España y también en Extremadura, donde especialmente los minoritarios van a tener que reinventarse tras el verano. Los que no generen nuevas fórmulas se van a quedar atrás».

Además, dice, «en lo personal he aprendido a hacer pan y he ayudado a cuidar un pequeño huerto en casa. Son cosas que si bien no son excepcionales, aportan cierto nivel de tranquilidad». Y finaliza tirando de la tierra de nuevo. «Así me puedo comer mi propio pan con paté de una empresa extremeña muy conocida cuyos productos sorprendentemente llegan hasta mi ciudad».