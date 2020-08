Javier Cienfuegos busca un clima más benévolo y se ejercita estos días en Gran Canaria

Gran Canaria es uno de los principales destinos de vacaciones de España, pero Javier Cienfuegos no está allí de descanso. Al menos no al cien por cien. Desde hace unos días se entrena en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria. “Es un sitio ideal por lo bondadoso de su clima y por la situación sanitaria de la isla en estos tiempos de pandemia”, asegura el plusmarquista nacional de lanzamiento de martillo. A Cienfuegos le acompaña su entrenador personal desde hace 17 años, el también montijano Antonio Fuentes, premiado por la Federación Española de Atletismo como mejor entrenador de la temporada 2018-2019.

En el que será su nuevo espacio de entrenamiento durante unos días, trabaja “lanzamientos con diferentes pesos: uno pesado, uno reglamentario y uno ligero”, según cuenta al diario La Provincia. Todo ello para irse “acoplando a los entrenamientos en la jaula”, su habitual espacio de preparación.

Tras la copa del mundo de Doha-Qatar 2019, donde “pequeños detalles” le privaron de conseguir medalla (séptimo puesto). Su próximo gran reto son las Olimpiadas de Tokio, el próximo verano, pero ya avisa que también quiere estar en Paris 2024. “Pero el cuerpo es el que manda”, añade.

Su mejor marca, y récord nacional absoluto, está en 79,38 metros, muy cerca de los 80 que aún no ha conseguido ningún deportista español. Lograrlo es un reto que se plantea, pero que “va a ser difícil de momento, por la situación sanitaria que padecemos”. Aun así, se muestra optimista: “Tengo 30 años y me queda cuerda para rato. Si me respetan las lesiones, habrá tiempo para lograrlo”.

Cienfuegos ha recibido la visita de diferentes instituciones deportivas de Gran Canaria, entre las que destaca la del consejero de Deportes, Francisco Castellano. El extremeño continuará entrenando en la isla hasta finales de la próxima semana.