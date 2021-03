Muy pocos atletas españoles pueden presentar un historial tan plagado de éxitos como el de Javier Cienfuegos Pinilla (Montijo, 15 de julio de 1990), alguien capaz de sumar una veintena de títulos nacionales absolutos. El lanzador de martillo es una máquina de conseguir triunfos, aunque él asuma que le falta ser medallista en un gran campeonato internacional. Afirma que va a por todas a los Juegos de Tokio y asume que la política (es diputado autonómico del PP)le ha sentado bien, y a las pruebas se remite.



A sus 30 años, acumula la friolera de 20 títulos nacionales de martillo. ¿Qué le sugiere?

Pues mucha alegría. Satisfacción por haber cumplido objetivos y sobre todo aprendizaje en aquellos campeonatos en los que no pude lograr el título, que de hecho son los que más me acuerdo:Málaga 2011 aire libre, donde hice tres nulos; Barcelona 2017 (no acudo por la cirugía de espalda) y Montijo 2018 en invierno, donde soy tercero, después de la cirugía. Sí es cierto que me quedo con cosas de cada título conseguido, pequeñas experiencias que de una manera u otra hicieron que fueron especiales. Desde el primero, campeonatos ganados por centímetros, o en La Nucía en el año 2019, donde logré un récord nacional cercano a los 79 metros.



Según los datos del especialista Gerardo Cebrián, solo el mítico fondista palentino Mariano Haro tiene más títulos que usted... ¿Conocía la estadística? ¿Qué tiene que decir sobre ello?

No la conocía, y tras hablarlo con él, me dijo que son títulos logrados al aire libre. En nuestro caso, sería el campeonato de invierno y verano. Y en caso de los fondistas, pues tienen más tipos de campeonatos. Por contextualizar, en todo caso, que tu nombre suene al lado de un pedazo de atleta como Mariano Haro es un honor. No me fijo en las estadísticas, los números que tengo en la cabezas son dos: el 79,38, mi récord de España, y es el techo donde tengo que subirlo más; y el 80, que es el objetivo de cualquier martillero. Son dos metas ambiciosas que tenemos para esta temporada olímpica.



¿Cuándo pronostica que dejará de ganar en España?

No sé cuándo dejaré de ganar, pero lo que si sé es que mi derrota la venderé muy cara. Ahora mismo el martillo español vive su época dorada. Las especialidades van por rachas, pero justo la de estos años es impresionante. El martillo está teniendo buenos resultados a nivel internacional y eso se nota. Que haya cinco especialistas lanzando por encima de 70 metros, y otros 10 por encima de los 60 metros, es impensable si nos fijamos más atrás del 2016. De hecho, con la marca que realiza Pedro José Martín en el Campeonato de España de Montijo de la pasada semana, yo he ganado varios de mis títulos, con lo cual hay que darle el valor que se merece a esta época.



¿Su gran asignatura pendiente es subirse a un podio de un gran campeonato internacional?

Sin duda. Somos ambiciosos, y queremos conseguirlo. Estamos trabajando bien, ya lo demostramos en 2019, estábamos en posición para ello. Pero no sirve con estarlo, hay que hacerlo y rematarlo. Pero esto es deporte y no matemáticas. Nosotros seguiremos trabajando y luchando día a día, que es lo que sí depende de nosotros, y lograr ese objetivo como es el de subir a un podio es sin ninguna duda nuestra asignatura pendiente.



Este año estará en sus terceros Juegos Olímpicos. ¿Serán los mejores para usted? ¿Qué vaticina?

Sin duda, de los Juegos Olímpicos a los que he asistido, sí. Que sean estos mejores que los próximos, el tiempo lo dirá. Por edad, y si las lesiones lo permiten, con 34 años se puede estar competitivo al más alto nivel. Lo he dicho desde el primer día: nuestro objetivo son las medallas, pero antes tenemos que pasar la calificación. El equipo que formo con Antonio Fuentes y Carlos Burón es el mejor que puedo tener. Ellos piensan en grande y trabajan para ello. Yo sólo tengo que realizar lo que ellos plasman en el papel. Es muy fácil trabajar con un equipo al que consideras el mejor, teniendo una confianza plena y sin preocuparte de más cuestiones.



Su rendimiento ha mejorado cuando se ha metido a político. Dé alguna explicación ‘científica’ sobre ello.

Mi rendimiento mejora exponencialmente cuando me meto en la UD Montijo de preparador físico, y los resultados y las fechas están ahí. Me recupero de la lesión, vuelvo a lanzar por encima de los 76 metros, soy campeón Iberoamericano en Trujillo (Perú), bato mi récord de España en marzo de 2019 que databa de julio del 2013. Logro ser cuarto en el Campeonato de Europa de selecciones. Con lo cual, cuando doy el paso a la política viene todo de corrido, la preparación fue muy bien en ese año y al final todo encajó. Tras la lesión, siempre dije que quería dar el salto laboral, porque se me acabaron las ayudas, y no sabía si recuperaría mi nivel, y por esto empecé a trabajar como preparador físico. Tener algo fuera de mi deporte, algo que pensar que no fuera martillo siempre me ha funcionado, siempre he compaginado estudios y deporte, por qué no trabajo y deporte.



¿Qué tal su experiencia en esa faceta?

La vivencia está siendo buena, pero frustrante. La situación política es la que es. Hay un partido que tiene mayoría absoluta, y todo lo que se presenta desde otro partidos parece no estar bien. Yo mismo presenté una propuesta para declarar el deporte como actividad esencial para que el sector deportivo, y me refiero a que empresarios y autónomos no tuvieran que depender de opiniones políticas para trabajar o no. Y se me rechazó en la Asamblea de Extremadura. Y cinco días después, en el Congreso de los Diputados, el mismo partido votó a favor de la propuesta, que venía de mi mismo partido. Esas cosas me cuesta entenderlas.



¿Ha pensado en alguna ocasión en la retirada?

Después de la lesión, tuve muchos pensamientos. Alguna vez sí que pensé en dejarlo, pero me olvidaba de ello rápido. Lanzar es lo que me gusta, es lo que me ha llevado a ser quien soy, me gusta entrenar para sentirme bien conmigo mismo, con lo cual, aunque llegue algún año mi retirada, pero no dejaré nunca de realizar ejercicio.



¿Cuál es su diagnóstico sobre el deporte extremeño?

Nuestro deporte goza de buena de salud. Hay que tener en cuenta las medidas que tenemos y contamos. Año a año se ven resultados extraordinarios de deportistas que salen de cualquier punto de Extremadura. Aunque todos los deportistas tienen sus épocas buenas y menos buenas, al igual que federaciones, clubes y estamentos. Siempre hay brotes verdes que dan esperanza para seguir trabajando y luchando por lo que nos gusta, que es el deporte, y eso este caso, la salud del deporte en Extremadura.



¿En qué lugar del escalafón del deporte extremeño se sitúa usted mismo?

Es complicado situarse, Extremadura ha contado y cuenta con deportistas top mundial, deportistas que lo han ganado todo a nivel de selección. Extremeños que han sido decisivos en campeonatos internacionales o JJOO. Lo importante es que la fuente de deportistas extremeños no acabe, que se trabaje para que no acabe nunca, y ojalá en Tokio podamos romper el récord de deportistas extremeños allÍ compitiendo. Lo de situarme os lo dejo a los periodistas, que cuentan con todos los datos.