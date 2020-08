Javito cierra el círculo

El extremeño Javier Peral, ‘Javito’, regresa al Moraleja casi veinte años después de que le fichase el Barcelona. Durante ese tiempo ha pasado por las mejores categorías griegas y turcas, por la Segunda española y ha logrado debutar en la Champions League, el mismo día que Leo Messi. Ahora, siendo consciente de que a su trayectoria como jugador no le queda mucho recorrido, acaba de obtener el Nivel 3 de entrenador.

La carrera deportiva de Javito (1985) comenzó en su Moraleja natal. Allí jugó hasta el 2001, cuando, tras meses observándolo e insistiendo, aceptó la oferta del Barcelona, un traspaso que se tasó en 36.000 euros. Con solo 16 años llegó a La Masía, donde «desde el primer momento» le trataron «genial». Fue en esas instalaciones donde comenzó a fijarse en los aspectos concretos del juego. Aunque «en el físico les ganaba a todos», en la técnica descubrió que le «faltaba mucho» por aprender. Eso era lo que tenía que mejorar «si quería progresar allí».

Poco a poco fue creciendo y mejorando. Consiguió que Fran Rijkaard contase con él para entrenar con el primer equipo. En escasos años pasó de ejercitarse a pocos minutos de su casa a rodearse de grandes estrellas profesionales. Un hecho que sentía como «algo normal», pero que con el paso del tiempo lo considera como «un sueño».

Si bien es cierto que todo lo que estaba viviendo a su edad es algo poco común en los jóvenes que empiezan, su carrera dio un impulso mayor el 7 de diciembre de 2004. El Barcelona jugaba en Donetsk (Ucrania) el último partido de la fase de grupos de la Champions, estando ya clasificado. Javito estaba convocado y «los nervios» le hicieron estar indispuesto la noche previa al duelo.

El día del encuentro, «en el momento de la merienda, cuando siempre comunicaba el equipo titular», Ronaldinho y Eto’o se sentaron al lado del extremeño. Algo normal, pues «siempre estaban cerca de los jóvenes». No fueron tan habituales las palabras que les trasladaron: «venga nene, que hoy te toca correr a ti». El extremeño no lo entendía, pero ahora no lo puede olvidar. Lo comprendió instantes después, cuando Rijkaard mostró los once jugadores que saldrían de inicio. Su nombre estaba en la pizarra junto al de Lionel Messi, que también se estrenaba en la competición.

HISTÓRICO / Aquello, que el extremeño recuerda como un «hecho histórico», supuso un punto de interés en su carrera. «En el túnel de vestuarios, instantes antes de saltar al terreno de juego, sonó el himno de la Champions. En ese momento recordé todas las tardes que había pasado en mi casa viendo esta competición y comiéndome un bocadillo». Aún hoy lo recuerda y se le ponen los «pelos de punta». El partido acabó en derrota (2-0), pero fue casi lo de menos, «como si nos metían 7. Estaba más feliz que una perdiz».

Un año y medio después del debut en la élite europea, recibió ofertas del extranjero. Fue una «oportunidad» que no quiso desaprovechar. Completó una etapa de cinco campañas (2006-2011) en el Aris de Salónica griego, donde le consideran un «ídolo». También pasó por Turquía y España, pero sería Grecia el país en el que más años jugó, volviendo después de jugar en la Segunda española. Además del Salónica, jugó en el Olympiacos, el Kerkyria y el Panthrakikos.

Precisamente fue en el país heleno donde comenzó a poner en práctica su otra faceta, la solidaria. Con la organización Charity Idols realizó actos para ayudar, «dentro de lo posible», a jóvenes con síndrome de Down. Regalaba camisetas y balones a los chicos y chicas, que por unas horas se olvidaban de todo y vivían «días de alegría».

En 2017 regresó a España, de donde no ha vuelto a salir. Llegó al Guijuelo con la temporada empezada, marchándose al final del curso. La falta de ofertas «en condiciones» le obligó a acercarse aún más a su localidad natal, donde se instaló. Poco a poco veía cómo su carrera futbolística iba llegando a su fin y quería «estar tranquilo y cerca de casa». En la 2017-2018 fichó por el Coria de Tercera.

En el conjunto cauriense ha vivido tres temporadas «muy buenas». Llegó con el objetivo de «recompensar» al club con su «forma de jugar», y siente que lo consiguió al sentir el apoyo de la afición: «La gente me lo agradecía por la calle. Me alegro mucho por eso». La salida del equipo no fue todo lo buena que le hubiese gustado, pero cierra esa etapa con el recuerdo del cariño que los seguidores le mostraron.

A LOS ORÍGENES / 19 años después de incorporarse a la disciplina blaugrana, Javito vuelve al club donde comenzó. Lo hace con el interés de «volver a los orígenes y ayudar al club, que llevaban años insistiendo». Alarga así la «tranquilidad» que le hizo volver a sus inicios. Una aventura que compagina con ser embajador en España de la organización Eleven Campaign, que abastece de material escolar a los más necesitados.

En cuatro meses hará 16 años de aquel debut en Ucrania. Ahora echa la vista atrás y, aunque reconoce que le «hubiese gustado jugar en Primera», asegura que tuvo «una oportunidad (jugar en el extranjero) que muchos otros no tienen». Prefiere quedarse con los «momentos agradables», dejando los malos «para aprender». Buena parte de sus mejores recuerdos proceden de Grecia, su «segunda patria».

Javito ha demostrado que no por haberse rodeado de los mejores, los deportistas deben perder el lado humano. Su trato con los jóvenes y las ganas de volver al club donde comenzó ayudan a dejar a un lado el perfil distante que, cada vez más, representa a los futbolistas.