Jeison Colomé, el 'Mozart' que vino del Caribe

Se llama Jeison Colomé, nació el 27 de noviembre de 1996 en el paraíso turístico para millonarios de La Romana (República Dominicana) y es una de las grandes sensaciones de la Liga EBA, donde juega para el Sagrado Corazón Lithium Iberia, uno de los dominadores del grupo D-B. ‘Mozart’ es un apodo que trae y que empieza a validar.

En Cáceres está haciendo el camino inverso al que en su momento realizaron los conquistadores extremeños en América. Él ha pisado por primera vez Europa con el sueño de triunfar en el baloncesto y, de momento, lo va logrando, aunque sea todavía en una categoría menor. Con el equipo que dirige Juan Pablo Márquez (al que llama «el Profe») se está revelando como un impenitente anotador, promediando 25,8 puntos en los seis partidos que ha disputado. «¡Eh! Que yo soy versátil y también defiendo, aparte de atacar», apunta.

Lo suyo está siendo un proceso de constante aprendizaje de todo tipo. «Hasta ahora no había tenido la oportunidad de salir de mi país y todo está siendo diferente, desde que llegué en el avión», relata con una perenne sonrisa en los labios. Los contrastes que encuentra son numerosos, empezando por los deportivos: «allá se juega más y se entrena menos. Estaba acostumbrado a tener partidos todos los días en competiciones cortes y ahora apenas uno a la semana. Es una experiencia que me está gustando».

Con un salario modesto, hay una expresión dominicana que usa cuando se le pregunta por su meta en España: «estoy buscando que se abra una segunda puerta». Esto equivaldría a subir a una liga más alta, pero no tiene una prisa especial a la vista de su compromiso con el Sagrado. «Estoy tranquilo y enfocado en lo de ahora. Esto es un proceso. Dios sabe la mentalidad con la que he llegado aquí. Mi momento va a llegar y este equipo va a conseguir muchas cosas. Seguimos mejorando», relata.

Colega de ‘El Pollito’

Para todo ello tiene que adaptarse del todo al baloncesto que se hace en Europa. En ese «proceso» le ha echado una mano con consejos Kelvin ‘El Pollito’ Peña, compatriota que impresionó con su juego ofensivo en el primer Cáceres de la refundación (temporada 2007-08). «Jugamos un torneo juntos y hemos hablado algunas veces. Me dice sobre todo que sea humilde. Es lo que nosotros un varón, un jugador estrella», señala.

En lo personal dice haber sido acogido con mucho cariño por el resto de los jugadores, que son todos extremeños menos el argentino Vicente Garello y el estadounidense Mayron Hagins, sus compañeros de equipo. «Todos nos ayudamos. Si a alguno le falta algo, siempre están los demás para intentar dárselo. Me está cundiendo todo al máximo», señala. La comida es «casi igual que la de allá».

Cáceres le está gustando como ciudad: «La gente es servicial y todo está cerca. No es como en La Romana, donde siempre hay muchas personas, mucho tráfico». Intenta no echar de menos a su familia y sobre todo a su hijo Jeison, de tres años. «A veces uno se pone medio tristón, pero les llamo y se me pasa un poco. Tengo que acordarme de que allí es otra hora distinta a la de aquí y no llamarles cuando están durmiendo», bromea.

Lo que lleva regular es el clima. «¡Es que hace mucho frío! ¡Me tengo que abrigar bien!». Y eso que no está siendo un invierno muy duro, Jeison...