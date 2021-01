El Jerez sabe sufrir para imponerse al Arroyo

1 - JEREZ: Jesús Torres; Javichu, Víctor Calatrava (Josue, min. 65), Piti, Jaime Márquez, Miguel Pérez (Marcos, min. 73), Juanito de la Cruz (Sevi, min. 78), Iván Matas, Juanfe, Chema y Javi Martín (Javi Galván, min. 73).

0 - ARROYO: Miguel López; Isaac (David Sánchez, min. 46), Ricardo, Dani, Javi López, Edu, Asier, David Gallego (Agus, min. 65), Javi Bella (Angelito, min. 46), Moisés (Adri, min. 65).

Gol: 1-0: minuto 11, Jaime Márquez.

Árbitro: Gil Arenas. Mostró tarjeta amarilla a los locales Miguel Pérez, Juanito de la Cruz, Juanfe y Chema; y al visitantes David Sánchez.

Incidencias: Estadio Manuel Calzado Galván. Sin espectadores.

Triunfo del Jerez, aunque sufrido, ante un Arroyo (1-0) que no puso las cosas fáciles y que no dio su brazo a torcer. Un tanto de Jaime Márquez en el tramo inicial reafirma el buen momento del conjunto templario, que acumula cuatro partidos sin perder.

El escenario del choque se mostraba con el césped resbaladizo y con una densa niebla que dificultaba el juego. Pese a ello, las oportunidades no tardaron en llegar y en el 6 Chema lo intentó, pero su disparo lo detuvo Miguel López. El delantero del Jerez fue un quebradero de cabeza para los intereses del Arroyo, ya que no dejó de buscar con ímpetu la portería rival en infinidad de ocasiones. Pero el primer y único gol del encuentro no sería obra suya, sino de Jaime Márquez con un lanzamiento desde fuera del área bien ajustado e imparable para el arquero visitante.

En la reanudación, Miguel Pérez pudo haber anotado el tanto de la tranquilidad, pero su remate se marchó fuera, mientras que por parte del Arroyo probó fortuna Asier. Ya en el tramo final, el Jerez tuvo la oportunidad de cerrar definitivamente el partido desde el punto de penalti después de que Ángel derribase dentro del área a Chema, pero este mismo jugador no acertó y Miguel López adivinó sus intenciones.

Sin tiempo para más, no hubo opción a la sorpresa y la victoria local fue una realidad. Con estos tres puntos el Jerez suma su segunda victoria seguida y se acerca al segundo clasificado, el Diocesano. El Arroyo, mientras, el penúltimo, aunque con varias citas pendientes.