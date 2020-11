Joaquín Parra, presidente del Badajoz: «Hemos preparado la temporada para aspirar a todo»

"Estoy satisfecho del inicio de liga en una temporada que hemos preparado para aspirar a todo», dice el presidente del líder del grupo V-B de Segunda B, el Badajoz, en el canal del club blanquinegro en YouTube. Para Joaquín Parra, en la plantilla «se pueden hacer dos equipos tranquilamente. Los resultados hablan por sí solos, estamos primeros y a ver si podemos coger ventaja. Lo poco que he hablado con el míster me parece espectacular y los resultados le avalan. De diez».

Este domingo, a las 12.00, llega el Villarrobledo, en un partido a puerta cerrada en el estadio Nuevo Vivero. Parra explica que «siempre he luchado para que los partidos pudiera disfrutarlos la afición, pero se ha disparado el covid. A pesar de que estamos haciendo las cosas bien y no tenemos culpa y no ha salido ningún infectado del estadio en ningún partido, me puse en contacto con las autoridades y me aconsejaron, aunque no obligaron, a que fuera a puerta cerrada. Yo, por responsabilidad y sentido común, pensé que había que parar y que no se disparase más».

El Navalcarnero

El reto de Parra es que la afición demuestre una vez más que es de Primera «y así como batimos el récord de abonados lo hagamos en bajar el índice del covid a lo mínimo posible para que los siguientes partidos en casa podamos disputarlos con público y la Copa del Rey también. Hago un llamamiento a todos para que cumplamos con los protocolos».

Parra se centra ahora en el Villarrobledo, pero reconoce que este año la Copa hace menos ilusión si no puede haber público en el Nuevo Vivero. Los blanquinegros disputarán la primera eliminatoria en casa del Navalcarnero, el 16 de diciembre. «Soy ganador, salimos a ganar todos los partidos, pero este año me hace un poco de menos ilusión porque lo que vivimos la pasada temporada no lo olvidaremos nunca y este año, con el rollo del covid, si no lo vamos a disfrutar no me hace tanta ilusión. Quiero que esto salga bien, pero con mi afición, apoyando y disfrutando, porque esto que montamos es para vosotros. Vamos a intentar llenar el campo para la Copa y que en Badajoz bajemos los riesgos de covid lo máximo posible».

Un césped de Champions

Del gran estado del césped, Parra dijo que «es espectacular. Es de Champions. En verano crece uno y en invierno otro, pero siempre está igual. Tiene tanta calidad que en un diluvio como en el partido ante el Villarrubia no había ni un solo charco y el balón no se frenaba con el agua. Antes era barro y ahora cuando terminan los partidos sigue perfecto».

Por otra parte, el Badajoz mostrará en unos vídeos las reformas en el Nuevo Vivero. «Me hubiera gustado enseñarlas a los abonados, pero por temas de covid es imposible hacer unos tours para un grupo de personas».