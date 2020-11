Jonathan Márquez, subcampeón nacional de la categoría Master35

El pacense Jonathan Márquez se tuvo que conformar con el subcampeonato en el Campeonato de España de motocross en su categoría de Master35MX. Llegaba con opciones de título a la última prueba, que se disputó en Don Benito, pero una avería mecánica lastró sus posibilidades en detrimento de su gran rival, Raúl Álvarez, que fue quien finalmente se hizo con la victoria.

El sábado, en los entrenamientos cronometrados, Márquez daba muestras de su potencial consiguiendo el mejor tiempo, sacándole un segundo a máximo oponente, lo que le dejaba en una posición privilegiada para asaltar el campeonato.

La gran batalla ha sido este domingo. En la primera manga, el extremeño se colocaba segundo de su categoría, por detrás de Álvarez, al que ya estaba atacando en la tercera vuelta para rebasarlo. Sin embargo, a su moto se le salía el inyector de gasolina, perdiendo todas las opciones de ser campeón al concluir cuarto.

En la segunda manga, Márquez volvía a salir bien con el segundo puesto en la general y primero en Master35MX. Se puso en cabeza de carrera, pero dificultades con unos pilotos doblados facilitaron que Antonio Villegas lo adelantase, relegándole a la segunda plaza al final en la general, aunque primero en su categoría específica.

«Me quedo con un sabor agridulce porque la avería mecánica no me dejó opción de luchar por el título», lamentaba al final el piloto de Badajoz. «Seguiremos trabajando para volver más fuertes. Agradezco a todos el apoyo recibido, sobre todo a mi hermano, ya que sin él nada de esto sería posible», añadía, señalando especialmente a la Fundación Jóvenes y Deporte y a Marca Extremadura como patrocinadores.