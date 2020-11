Jordi: "El Cacereño sigue siendo el gran favorito de la Tercera"

Jordi Pérez Latorre (Viladecans, Barcelona, 9-08-1999), portero del Cacereño durante las dos últimas temporadas y que este domingo regresará al estadio Príncipe Felipe con su actual equipo, el Trujillo, ha encontrado una titularidad de la que no disfrutó en el club de la capital de la provincia. Tras la llamada de Luis Puebla, Jordi llegó al Cacereño desde el División de Honor Juvenil del Almería. Después de dos temporadas en el club verde, Maxi Ovejero se interesó por su situación y el joven cancerbero aceptó la propuesta de recalar en el Trujillo.



--¿Se puede decir que será especial para usted el encuentro del domingo en el Príncipe Felipe?

Será un partido bonito para mí. Además de ser en la ciudad donde vivo, el Cacereño ha sido mi casa estas dos últimas temporadas y mantengo contacto con la gente del club. He tenido trato cercano y a través de las redes sociales con muchos aficionados y sé que me tienen cariño y que se alegran cuando me van las cosas bien.

--Con el mal arranque de liga de ambos equipos ¿considera que es buen o mal momento para enfrentarse a ellos?

Tienen mucho potencial y siempre te van a hacer peligro. Da igual que vengan de buenos o malos resultados. El Diocesano o el Jerez han empezado mejor pero, para mí, el Cacereño tiene la mejor plantilla de Tercera y sigue siendo el máximo favorito. Si se generan dudas en ellos trataremos de aprovecharnos. Pero nosotros estamos muy necesitados y somos capaces de competir contra cualquier equipo. El escenario del Príncipe Felipe es el más propicio para, si sacamos algo positivo, coger más confianza.

--¿Ve cierta similitud en este inicio del Cacereño con el de las temporadas anteriores?

--El año pasado también empezamos mal y, cuando peor estábamos, nos enchufamos y perdimos muy pocos puntos. Cuando un equipo cambia muchos jugadores cuesta que se acoplen las piezas hasta que no se juegan varios partidos de competición, por muy buena pretemporada que hayas hecho. Esto también es cuestión de rachas y de coger confianza.

--Y al Trujillo ¿qué le está pasando en este primer tramo de liga?

Estamos trabajando bien pero nos está faltando algo de suerte. Generamos más ocasiones que los rivales y, sin embargo, nos hacen más goles de los que marcamos. Eso tenemos que mejorarlo.

--Desde aquel penalti no pitado a Rodri en el playoff contra el Villanovense parece que se prolonga su mala racha con los errores arbitrales...

--Lo que hubiera cambiado la historia si hubieran pitado aquel penalti… Esta temporada en el Trujillo también hemos tenido jugadas similares en las que no hemos tenido suerte en ese sentido. No sé si es una cuestión de valentía a la hora de tomar la decisión en esos momentos finales de los partidos, pero todo el mundo comete errores y considero que no serían decisivos si nosotros no hubiéramos fallado antes.

-Aquellos playoffs de ascenso fueron dos de los pocos partidos que jugó con el Cacereño. ¿Cree que tendría que haber participado más?

-Bueno, eso es decisión del entrenador y en este puesto solamente puede jugar uno. Yo llegaba desde un juvenil y en el Cacereño estaba un gran portero con mucha experiencia como Bernabé, al que, por cierto, estoy muy agradecido porque siempre me ayudó mucho, al igual que el entrenador de porteros, Dani Castro.

-¿Cómo consigue motivarse un portero para entrenar cuando sabe que no va a jugar?

Te apoyas en tu gente y en tus compañeros porque es duro mentalmente. Tienes que quedarte con la conciencia tranquila y trabajar como si fueras a jugar, porque en cualquier momento tienes que hacerlo y has de estar preparado, como me pasó ante el Coria en el play-off. Ahora miro para atrás y sé que aquel trabajo me sirvió para el futuro. En el Trujillo estoy muy contento porque estoy siendo titular, pero Mario es un buen portero y muy trabajador y yo intento apoyarlo como hicieron conmigo en el Cacereño.

Estudiante de Administración y Dirección de Empresas, Jordi saca tiempo, además de para estudiar y entrenar en el día a día, para echar una mano en el reparto de mercancía en la empresa del padre de su novia cacereña. Le gustaría también, según dice, dedicarse algún día al entrenamiento específico de porteros, pero eso le queda aún muy lejos al joven, pero ya bastante experimentado, guardameta del Trujillo.