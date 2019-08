Jorge Cáceres, el eterno meta del Trujillo

«En esto del fútbol ya se sabe, también es tener un poco de suerte”. Profesionalmente, Jorge Cáceres Jiménez (Cáceres, 26 de septiembre de 1982) es oficial de la construcción, pero también uno de esos porteros eternos y fieles a un escudo, que solamente abandonan por circunstancias puntuales. No ha llegado más lejos por quién sabe qué, pero condiciones sobresalientes le sobran, insisten quienes le han seguido siempre. Pero no pasa nada. El meta del Trujillo rezuma pasión por lo que hace y subraya: «aquí sigo, a mí esto me divierte mucho». Se acabó el debate.

En el inicio liguero, paró un penalti en Azuaga que cambió el rumbo de un partido que terminó ganando su equipo por 1-3. Un episodio más con él como elemento decisivo, como cuando ha anotado goles. Sí, no solo los para. También anota faltas, penalties y ha hecho tantos directos desde su portería. Muy ágil y dinámico, con unos reflejos que le han dado su rédito, aunque no haya pasado de protagonizar exhibiciones en su equipo de siempre o de jugar en Tercera con el Coria o el Hernán Cortés.

«Mi empresa me da facilidades», resume este futbolista que trabaja en la construcción «desde que tenía 16 años». Sale por la tarde de Construcciones Demetrio Melo, en La Cumbre, y va a entrenar con Maxi Ovejero. «quizá sea éste el último año, aunque también lo he dicho en anteriores temporadas y no he cumplido». Solo le resta cumplir con el objetivo de conseguir la permanencia en Tercera con el Trujillo: hace dos años no lo logró tras protagonizar una gran primera vuelta, frustrada en una segunda desastrosa que terminó en descenso. Cosas del fútbol.

Desde edad alevín estuvo en el Trujillo. Lo ha vivido todo. En 2005 emprendió su primera aventura fuera, en el Talayuela de Fernando Gómez, y después vuelta a casa para probar con el Moralo, jugar con el Coria de José Andrés Grande y retorno con los suyos. Incluso se lo tomó con tranquilidad en el Cumbreño de Primera Regional, con ascenso incluso. Llegó al Casar de Cáceres de Juanlu, después el Hernán Cortés con Toni Iglesias, «un año sabático e 2014» y cuando parecía virtualmente retirado, retorno al Trujillo, esto es, el círculo que acaba en el punto de partida, en el medio de todo.