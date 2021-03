Jorge Campillo defiende el título de campeón del Qatar Masters

Jorge Campillo inicia este jueves la defensa de título de campeón del Commercial Bank Qatar Masters, torneo en el que se impuso el año pasado tras un desempate espectacular con David Drysdale justo antes de que la pandemia mundial del coronavirus lo paralizara todo. Será la primera vez que el golfista cacereño, ganador de dos pruebas del Circuito Europeo en su carrera, defienda un título. Debió hacerlo el año pasado en Marruecos, en el Trofeo Hassan II, donde ganó en el 2019, aunque el covid impidió que ese torneo se disputara el año pasado y este curso está programado para el mes de diciembre.

Campillo, que recientemente ha sido padre, no está teniendo un buen inicio de año y en los tres últimos torneos (Saudi International, Dubai Desert y Abu Dhabi HSBC Championship) no ha sido capaz de superar el corte, una circunstancia que tratará ahora de dejar atrás en Qatar, donde no ha tenido un fácil inicio de semana. Como cuenta el medio especializado Ten Golf, el retraso en los resultados de la prueba PCR le impidieron entrenar el martes, por lo que el extremeño solo ha podido probar el recorrido del Education City Golf Club en el ProAm de este miércoles. «Es una sensación bonita. Tengo ganas de aparecer por el campo y llegar al hoyo 18, a ver qué recuerdos me vienen a la cabeza. Seguro que muy buenos», ha dicho Campillo a Ten Golf.

Campillo, que ocupa actualmente el puesto 142 del ranking mundial, iniciará su recorrido a las 11.30 horas local junto a Romain Lagasque y Renato Paratore.