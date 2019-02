Jorge Campillo, con problemas para lucir en el torneo de Perth

La fase australiana del Circuito Europeo de golf no se le está dando demasiado bien a Jorge Campillo por ahora. Si hace una semana no logró pasar el corte en el ISPS Handa Vic Open, en esta también está sufriendo dificultades en el torneo de Perth, en el que, tras la primera jornada, no pasó del puesto 76 tras presentar una tarjeta de un golpe sobre el par del campo de Lake Karrinyup CC.

El jugador cacereño está teniendo un inicio de temporada dificultoso. Le está costando encontrar su mejor juego. En el estreno de la campaña, en Abu Dabi, consiguió el puesto 54º; en la siguiente cita, en Dubai, fue 56º; mejoró en Arabia Saudí con su 42º lugar, pero volvió a caer al 108º en el primero de los torneos que tiene previsto disputar en Australia, el reseñado ISPS Handa Vic Open. Eso le ha situado en el puesto 103 de la clasificación del Circuito Europeo, bastante por debajo de sus expectativas. Sin ir más lejos, la temporada pasada consiguió acabar vigesimosexto en lo que fue el mejor año de su carrera y que incluyó la participación en dos ‘grandes’ y unas ganancias de casi 1,5 millones de euros.

FRÍO INICIO / En Perth tampoco acabó de coger su habitual línea de competitividad en el primer día. Acumuló bogeys en los hoyos 1, 5, 8 y 10 y no terminó de compensarlos con los birdies en el 9, el 12 y el 15. En total, 73 golpes.

El filipino Miguel Tabuena y el noruego Kristoffer Reitan comenzaron dominando el torne, con 65 golpes y dos de ventaja sobre el neozelandés Benjamin Campbell y el inglés Richard McEvoy.

Adrián Otaegui, número 71 del ránking mundial, acabó decimosexto con 70 golpes, el jugador español mejor clasificado. Empatado con Campillo está el tercer español participante, David Borda.

El torneo utiliza un formato novedoso, con tres rondas que seleccionarán a los 24 que el domingo disputarán la última jornada en busca de la victoria.

Tabuena, que persigue su primera victoria en el Circuito Europeo, logró ocho birdies en los nueve primeros hoyos, igualando el récord del European Tour, y otro más en la segunda parte, aunque dos bogeys dejaron su tarjeta en 65 golpes, los mismos que el neoprofesional Reitan.