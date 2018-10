Jorge Lorenzo sufre un aterrador accidente en el Gran Premio de Tailandia

Jorge Lorenzo (Ducati), que había recibido la autorización de los médicos del circuito de Chang, en Buriram, para disputar el primer GP de Tailandia, pese a haberse roto dos dedos del pie derecho en Aragón, se llevó un susto enorme cuando, faltando 15 minutos para la finalización del segundo ensayo de la jornada, su ‘Desmosedici’ lo lanzó por los aires, a 150 kms/h., y pudo provocarle gravísimas lesiones. Aterrizó con la espalda en el asfalto y, por fortuna, no se produjo más lesiones, sí dos fuertes contusiones.

«Dentro de lo que cabe, dentro de la espectacularidad y brutalidad de la caída, llamémosle como queráis, he tenido mucha suerte de no tener, en principio, nuevas fracturas y que las fracturas que me produje en el pie derecho, en Aragón, no hayan empeorado. Eso sí, tengo una fuerte contusión en la muñeca izquierda y me cuesta doblarla y, además, en el tobillo derecho también ha surgido un fuerte golpe».

Lorenzo contó que la moto se le había ido de atrás de forma incomprensible cuando estaba a punto de trazar una curva de derechas tras reducir su velocidad a 150 kms/h. al final de recta. «Se me ha ido de detrás de forma muy violenta, muy extraña y, ya cuando estaba volando, he tenido la sensación de que algo raro había ocurrido. Y, sí, los ingenieros han analizado la telemetría de la moto y han llegado a la conclusión de que la caída ha sido provocada por un fallo técnico de la moto, que no puedo especificar. Así que, en ese sentido, estoy tranquilo porque no ha sido culpa mía, por haber inclinar mucho o haber frenado demasiado con el freno trasero, ni nada por el estilo».

El tricampeón mallorquín reconoció que «si ya era difícil correr en las condiciones en que me he presentado en Tailandia, más difícil será seguir corriendo mañana [por hoy] y el domingo, aunque no me quiero precipitar, trataré de pasar la mejor noche posible».