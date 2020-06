José Hidalgo: «Un 25% de los clubs desaparecerá si no logra reciclarse en esta crisis»

José Hidalgo Martín (Villanueva de la Serena, 1964) quizás no tenga una cara muy reconocible, pero sí es un hombre importante. Preside la Asociación del Deporte Español (Adesp), que defiende los intereses de las federaciones nacionales, tanto las olímpicas como las no olímpicas. Él dirige la de triatlón desde 1996. De su relieve habla su intervención al principio de esta semana en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que se está celebrando en el Congreso de los Diputados para preparar el escenario post covid-19. En esta entrevista reflexiona detalle sobre el papel que le espera al deporte entre tanta incertidumbre.

–¿Qué tal le fue el pasado lunes en Madrid?

–Muy bien. Para el deporte español creo que fue importante. Estar en la Mesa de la Reconstrucción era un espacio que no podíamos pasar. A varios portavoces del área ya les conocía y eso facilitó la cercanía. Siempre digo que el deporte es una marca blanca, un buen espacio para el consenso de los partidos. Y de hecho hay sintonía en cuestiones cruciales. Es un reto llegar a acuerdos que me temo que no va a haber ni en sanidad, ni en educación ni prácticamente en nada. En deporte podemos intentarlo. Tenemos una oportunidad de poner en valor lo que es en este país en aspectos como la cohesión social y la salud... Va a seguir siendo competición, pero queremos que su campo sea todavía mayor. Vamos a ayudar a la recuperación de la economía, de la salud, del turismo. Los políticos parece que lo entendieron y creemos que el deporte va a ser declarado bien de interés general.

–¿Se dan pasos para su lema «el deporte es parte de la solución y no del problema»?

–Por supuesto. Es que el deporte está preparado y comprometido. Hace tiempo que está esperando a los políticos y este es el momento.

–¿Detecta coraje o derrotismo cuando habla con los responsables de las federaciones?

–Todas las semanas tenemos junta directiva de la asociación con federaciones potentes como las de baloncesto, atletismo, piragüismo. Hay presidentes importantes como Jorge Garbajosa o Raúl Chapado. Es un grupo de gente que cree que puede dejar un legado y cambiar el paradigma del deporte. Veo mucho compromiso y ganas de echar una mano, pero ayudar necesitamos que nos ayuden. En eso estamos trabajando. Lo que seguro que no hay es derrotismo.

–¿El deporte va a volver a ser el mismo después de todo lo que ha ocurrido y lo que se espera?

–Quien crea que esto no es una oportunidad de futuro para cambiar y agrandar la visión del deporte en otro ámbito, como ya han hecho otros países, como Canadá, Reino Unido o Italia, se va a equivocar. El deporte que viene va a ser más solidario, más comprometido, más tecnológico, más inclusivo e igualitario y más coordinado. Esto va a llegar desde las grandes federaciones nacionales hasta el club más pequeño. Quien no se adapte a estos nuevos tiempos será cada vez más anacrónico y menos influyente. La sociedad, con lo que ha pasado, nos va a exigir un cambio. La gente joven ya no consume deporte como lo hacíamos nosotros hace diez años. Pongo el ejemplo del triatlón: ya no importa tanto tener una retransmisión televisiva larga como que se haga un resumen potente y emocionante de esa carrera y se cuelgue en las redes.

–Pues cuando se habla con los clubs modestos se confiesan muy temerosos ante el posible recorte de las ayudas públicas y el hundimiento de los patrocinios privados...

–La anterior crisis se llevó por delante a un 23% de los más de 80.000 clubs que había. No desaparecieron ni el Madrid ni el Barcelona, sino los pequeños, porque no se supieron adaptar. Hay que entender que a un patrocinador, además de pedirle el dinero, hay que empezarle a generar activos en imagen vinculados a su necesidad social. Si no, las empresas van a llevar el dinero a otro lado. Y en cuanto a las instituciones, es verdad que van a tener que meditar si invierten en deporte, que tiene que ser capaz de sentarse con ellas y convencerles de que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con acciones solidarias. O nos reciclamos u otro 25% de los clubs desaparecerá.



–Las federaciones tienen que estar muy agradecidas a LaLiga, ¿no? La entidad que dirige Javier Tebas acudirá a su rescate aportando 200 millones de euros en cuatro años, según se acordó en el ‘Pacto de Viana’ con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, y Luis Rubiales, de la Federación Española de Fútbol...

–Claro. En España ha pasado algo sin parangón: que la competición de fútbol profesional haya apoyado al deporte federado. Lleva pasando ya cuatro años. LaLiga ha sentido que tenía esa responsabilidad social y corporativa. Ha ayudado económicamente, pero también ha creado entornos digitales para la difusión de los otros deportes para hacerlos más atractivos y más actuales. No importa tanto el tiempo de pantalla sino la intensidad de lo que mostramos.

–¿Es partidario de que la vuelta de público sea inminente?

–Hay que ir poco a poco, aunque estén pasando las cosas más rápido, afortunadamente, de lo que creíamos. A veces tomamos decisiones u opiniones sobre cuestiones que una semana después están resueltas. Hace 15 días ni sabíamos que iba a volver el fútbol y ahora estamos ya con lo de los espectadores. Una cosa que hemos aprendido de esta crisis es que hay que tomar las decisiones cuando tocan, no antes. Tenemos que ser pacientes.

–Hay quien dice que competiciones como la Segunda B, la Tercera, la LEB Oro o las Superligas 2 de voleibol no tienen sentido con las gradas vacías…

–Las decisiones que se están tomando en los deportes de equipo condicionan la temporada que viene, porque pueden perjudicar a unos equipos y beneficiar a otros. Todos los intereses son legítimos, pero hay que buscar un consenso entre todos.

–¿Cree que Extremadura está preparada para lo que está por venir en deporte?

–Creo que sí, que sería muy malo que no fuese así. Todos los deportes estamos presentando nuestros protocolos para la vuelta, pero debe haber uno a nivel general. Tenemos que ir viendo el regreso a las competiciones, si todo sigue igual. Nos estamos planteando escenarios a partir de septiembre para competir ya con cierta normalidad, cumpliendo las condiciones sanitarias.

–¿Le han pedido opinión desde la Junta?

–Cuando me llaman siempre respondo. Es que me siento muy extremeño.

–En triatlón, ¿la pacense Miriam Casillas tiene plaza asegurada para Tokio-2012?

–Se aprobó en junta directiva que los que estaban ya clasificados fuesen seguro a los Juegos Olímpicos, a no ser que tenga una lesión y no pueda ir, lógicamente. He tenido alguna conversación con Miriam y tiene un horizonte consolidado para planificar la temporada, sin tener la presión de clasificarse, es muy positivo. Que no se nos olvide que cuando logró la plaza para Río-2016 lo hizo pocos meses antes, lo cual condicionó su preparación y la obligó a reprogramarlo todo.