Juan Bautista Pérez, un desafío atípico

«Por el problema que tenemos ahora mismo, no hay competición, ni nacional ni internacional». Tras la plata de Río de Janeiro, el almendralejense Juan Bautista Pérez aspirará, en nueve meses, a conseguir su segunda medalla consecutiva en unos juegos paralímpicos, en esta ocsión en Tokio, pero su preparación está siendo atípica, aunque a su favor tiene un plus: el billete para la cita de septiembre ya lo tiene asegurado.

«Psicológicamente no hay que venirse abajo», afirma este veterano del deporte extremeño curtido en mil batallas que afrontará, rozando ya los 52 años, un nuevo desafío.

«El tenis de mesa es un deporte no profesional en espacios cerrados, y la federación nacional sigue el mismo criterio de la internacional de no organizar nada hasta, en principio, los meses de enero o febrero, y depende de como vaya todo», cuenta el siempre entusiasta palista, que añade que a nivel internacional no habrá nada «hasta abril, por lo menos».

En cualquier caso, Juan Bautista Pérez asegura que no descuida su puesta a punto en momento alguno. «El tiempo pasa rápido. Seguimos entrenando todo lo que pueda, con la vista puesta en el inicio del año para ver si hay algún torneo internacional para subir puestos en el ranking y posicionarse bien para los juegos de Tokio».

El deportista, único representante regional con medalla en la última cita, también tendrá que preparar el Campeonato de Europa. «Cada día que voy a entrenar la idea es pensar que Tokio está más cerca de lo que parece», afirma, para asegurar después que el objetivo será, de nuevo, «pelear por una medalla». Del mismo modo, Juan Bautista Pérez mantiene la escuela de formación de niños, su otra gran ilusión. «Ha estado cerrada un tiempo por culpa del covid, pero seguimos ahí, con el club, como si no pasara nada».



La concentración, clave

Es complicado, en cualquier caso, mantener toda la concentración, dadas las circunstancias actuales, que lo mediatizan absolutamente todo. «Desde septiembre del año pasado no he competido internacionalmente», calcula, «y desde marzo a nivel nacional en la liga». Por ello, dice, lo ideal será «competir lo antes posible, y al principio se notará la inactividad. Lo que hay que hacer es entrenar duro y no venirse abajo psicológicamente; hay que pensar que la clasificación es segura y ya está».

Del 9 al 15 del próximo mes de diciembre está prevista una concentración de la selección nacional en Granada. «Será para entrenar algo duro y planificar el año que viene», dice Pérez. Mientras tanto, la consigna, diáfana, es la siguiente: «preparación a tope, y ese es mi día a día. Ya ver si pasa esto, empieza el nuevo año y tenemos nuevas noticias sobre competiciones».