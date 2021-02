Juan Bermejo: "Mi compromiso ha sido total en la federación, como fue en el Arroyo"

Juan Bermejo Bermejo nació en Arroyo de la Luz, en su casa, ‘a la vieja usanza’, el 6 de junio de 1955. Durante siete temporadas y media hizo historia en su pueblo, al que llevó a Segunda B en contra de cualquier pronóstico. Se gastó en ese tiempo, cuantifica, 1.400.000 euros. En esta entrevista habla por primera vez de las razones que provocaron su marcha, hace cinco años, de que no descartar su retorno, «pero no ahora», y también de la frustrada compra del Cacereño, que no se concretó por muy poco. Este mes, este empresario de éxito, con más de 150 empleados en sus empresas fuera de Extremadura, cumplirá un año desde que es presidente de la junta gestora de la Federación Extremeña de Fútbol, tiempo en el que ha puesto su sello de seriedad en lo económico y organizativo.



Se cumple este 2021 el quinto aniversario de su marcha del Arroyo. ¿Se arrepiente de aquello?

No, en absoluto. Lo hice con todas las consecuencias. Lo medité bastante. Fue una ilusión para mí durante ese tiempo. Fue un compromiso del que me siento orgulloso y satisfecho de haber conseguido ese objetivo de crear ilusión con mi pueblo.



Fue usted un hombre muy querido y respetado durante esos siete años y medio. ¿Con qué se queda de aquello?

Me quedaría con los ascensos que hubo y eliminatorias como la del Cádiz en Copa y la satisfacción de mis paisanos y la mía propia. Yo fui el que dio el paso para conseguir todas esas metas. El fútbol no es matemática y conseguir esa meta del ascenso y esos momentos en un plazo corto con mis paisanos es un orgullo.

¿Y lo peor?

Cuando entré en el fútbol sabía dónde me metía: era cuestión de dinero. Sabía lo que quería conseguir para una población de 5.000 habitantes. Como digo, era dinero, aparte de ilusión y trabajo. Eso lo asumí y para eso tenía que llevar a cabo ese compromiso. Quiero recordar que no dejé ni una sola deuda pendiente en el Arroyo y fuimos pagadores. Pero yo pensaba que la parte de población colaboraría con los medios que pudiera. Y así fue en función de las posibilidades. Pero verdaderamente lo que es a nivel de ayuntamiento… Cuando llegué había un alcalde que estuvo bien, te escuchaba y te valoraba en función de las posibilidades que podía manejar. Después hubo un cambio en la alcaldía y ahí empecé a tener bastantes problemas, y fue lo que verdaderamente me hizo pensar que no merecía la pena seguir en el fútbol.



¿Qué pasó realmente?

Tuve varias conversaciones con esa persona, la alcaldesa, y me dijo varias frases como: «si estás aquí en el fútbol es porque te interesa y tendrás otra compensación». Lógicamente esas cosas duelen, y más delante de tu mujer y más testigos entre mis directivos. Lo que fue el remate en mi última etapa, y que me dejó muy tocado. Jugaba el Arroyo juvenil un sábado para subir a categoría nacional. Lo comuniqué a la alcaldesa, que me dijo que no se podía jugar a las seis de la tarde, sino a las ocho para que ellos pudiesen asistir. Accedí a cambiar, pero allí no se presentó nadie en representación del ayuntamiento. Aquello me hizo mucho daño. Sentí una impotencia tremenda porque creo que era un partido muy importante. Por suerte ascendimos. El domingo siguiente jugábamos en Azuqueca para subir otra vez a Segunda B y cuál fue mi sorpresa que me comunicaron que estaban todos, la alcaldesa y todos los concejales. Eso me terminó de rematar y me dije: hasta aquí ha llegado la andadura de Juan Bermejo como presidente del Arroyo. Le dieron más valor a hacerse la fotografía desplazándose 400 kilómetros a Azuqueca y otros tantos de vuelta y no a ir a ver a los chavales de categorías inferiores. Pasado el tiempo, mucho tiempo, lo estoy contando y todavía hoy me siento con una indignación tremenda. Después de ese gesto feo, que me lo hicieron a mí, pero realmente era a los chavales y al pueblo, es injustificable. Ellos vieron mi malestar porque no me senté ni en el palco de Azuqueca. Estuve con un grupo de amigos de una de mis empresas. Estaba indignado e impotente. Aquello me quedó muy marcado porque después de todo lo que hemos hecho no me esperaba ninguna recompensa, pero aquello no lo acepté por el esfuerzo que se estaba haciendo por el municipio. Esto no lo he contado nunca públicamente. Esa es la verdad.



Pagaba a la plantilla y los técnicos antes del día 27 de cada mes. No falló ni una sola vez durante todo ese tiempo. ¿O sí?

Mi compromiso siempre es total. En esas siete temporadas y media dije que se pagaba el día 26, o si no el 27 o 28 como muy tarde, el jugador cobraba su parte pactada y así lo llevé a cabo. Una vez pasó algo y no pagué el día correspondiente, pero el 99’9 por ciento de las veces sí cobraban su mes y lo que se correspondía de objetivos cada uno de ellos.



¿Cuánto dinero puso en el Arroyo?

A mí me costó entre 1.400.000 y 1.500.000 euros.



¿Ha pensado en volver?

Sigo viviendo en Arroyo desde hace 12-13 años y lógicamente siempre se puede pensar en volver, pero ahora estoy todavía tocado por lo que he contado antes de aquellos malos recuerdos, pero no descarto que algún día pueda volver, pero hoy por hoy no.

Se especuló incluso con que iba a entrar en el Cacereño. ¿Fue verdad? ¿Cómo fue aquello?

Es verdad, hubo algo, sí. Se ha hablado en muchas ocasiones de ello, pero solamente, de verdad, hubo una vez. Lo demás me molesta porque yo les tengo un gran respeto a mis paisanos cacereños y un cariño al Cacereño, que representa a la provincia de Cáceres. Tuvimos unas conversaciones tras prepararnos unas reuniones en el hotel Los Arenales, a las afueras de Cáceres, y había unas 14-15 personas. Estuve interesado, hablé con Doblas y había gente ahí que hacía de enlace de él, que estaba en Sevilla. Llegamos a un acuerdo. Me comprometí a poner un 60-70 por ciento de esas cantidades y el 30-40 que pedía el Cacereño lo tenían que poner las personas que había allí. Yo me tenía que marchar a un viaje de trabajo y se quedó Samuel Holgado en representación mía. Pensaba que se iba a hacer, y cuál fue mi sorpresa que esas 13-14 personas no se pusieron de acuerdo en poner ese dinero y me propusieron que me quedara yo con el total. Lógicamente yo dije que eso no es lo que habíamos hablado. Por eso no se hizo. Aquello fue verdad. Fue hace 3-4 años y lo valoré muy seriamente. Es la primera vez que también hablo de esto.

En todo este tiempo ha estado en la Federación Extremeña de Fútbol. Ahora es presidente de la gestora hace un año, el día 28. ¿Qué tal la experiencia?

Muy buena, me está satisfaciendo mucho. Estoy trabajando en esto, como en Arroyo, por cariño y por respeto a mi tierra y no tengo ningún tipo de interés. Solamente ayudar al fútbol extremeño. La directiva ha hecho una buena labor y me encuentro contento porque de alguna forma he sido partícipe en estos logros. Mi compromiso en los pagos los he llevado en todas las facetas de mi vida: uno en mi empresa, otro en el Arroyo y el último en la federación extremeña. Recuerdo que cuando nos hicimos cargo con Pedro Rocha de la federación hubo una reunión con todos los trabajadores en la que prometimos que mientras estuviera este equipo pagaríamos del 27 al 28. Y lo estamos cumpliendo, como pasó en su día con el Arroyo.



¿Cómo ve ahora al fútbol extremeño?

Por el covid, como todo: un poco parado, sin ilusiones, sin ganas. Se está viviendo para salir un poco del paso, pero ahora no se puede hacer una valoración real ni a nivel regional ni nacional.



¿Y cree que se necesitan ya unas elecciones y una junta directiva que salga de ella?

Sí. Cuando me metí en esto pensaba que iba a ser un mes y medio o dos meses, pero después con la pandemia y las candidaturas ha pasado un año. Hace falta que salga una directiva, porque ahora estamos trabajando al ‘ten ten’, con todo su equipo correspondiente.

¿Y usted seguirá?

No sé. Lo estoy pensando. Llevo dos mandatos y un año de presidente adjunto y se lo comunicaré primero al presidente, el que salga, si es que cuenta conmigo. Por eso hay un compás de espera. A mí me gusta mucho el fútbol y seguiría yendo al fútbol de mi región.



¿Cómo ve económicamente a la federación?

No es que sirva de consuelo, pero comparando a cómo se entró, con la candidatura de Pedro Rocha, que yo lo viví porque estaba en ella, teníamos unos problemas básicos, como el agua, la luz o el teléfono, que no teníamos. Ahora no es nademos en la abundancia, pero tenemos una economía saneada, al corriente de pagos, y no tiene nada que ver con lo que había antes. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. Creo que no nos podemos conformar con lo que hemos conseguido y vivir de lo que se ha hecho, sino de lo que se tiene que hacer.



¿Y a su Arroyo?

Un equipo básico, no nos engañemos, como ha sido siempre. Es un equipo de estar en Preferente, y algunos años en Tercera, es lo que hay. Espero que alguien se anime y pueda llevar al Arroyo a Segunda B, que nunca podemos descartarlo. El equipo se está manteniendo en Tercera y eso hay que valorarlo.

Como uno de los grandes empresarios extremeño que es, ¿cómo ve la economía de la región?

Todos mis contactos los tengo fuera, a nivel nacional e internacional. Esto es una cadena. Si el dinero no se mueve y no hay producciones, está mal. Esto se nota más en nuestra tierra, lógicamente, y todo debido a la debilidad que tenemos en la industria. Esperemos que por el bien de todos esto cambie. Mis negocios van bien, dentro de lo que hay. Estamos trabajando a un 60-70 por ciento, no el 100 por 100, como es normal y hemos recuperado a gente de ERTE . No me puedo quejar. En los negocios no sé si he tenido suerte o estoy tocado por una varita mágica, pero siempre me ha ido bastante bien. En realidad, es que he sabido rodearme de gente que me ha ayudado a tirar para adelante. Eso es muy importante. Llevo 12-13 años no al 100 por 100 estando en mi empresa y seguimos dando beneficios un montón de años. Tengo sobre 150 empleados ahora, antes tenía más, pero ha habido muchas jubilaciones. En 2-3 años se han jubilado 40-50 personas, sin exagerar.