Juan Carlos Navarro: "Tengo confianza en Laporta, pero me debo al club"

Entre nombres de la enjundia de Alejandro Valverde, Regino Hernández o Joana Pastrana, el gran momento de la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018 (retrasada por la pandemia) fue la entrega del premio nacional Francisco Fernández Ochoa, en reconocimiento a toda su carrera, a Juan Carlos Navarro. El campeón del mundo, doble subcampeón de Europa, triple medallista olímpico y tenedor del récord de internacionalidades con la selección española, entre incontables honores, desempeña desde su retirada en 2018 labores de gestión en la sección de baloncesto del Barça, el club de su vida y en el que quiere seguir aportando su experiencia tras las elecciones del próximo fin de semana gane quien gane, aunque su confianza está puesta en Laporta.

¿Qué significa recibir este reconocimiento tres años después de su retirada?

Te hace sentir orgulloso de la carrera que has hecho, y también agradecido. Ha pasado el tiempo rapidísimo, hace tres años que no juego, pero a todo el mundo le llega el momento de retirarse.

¿Le ha removido los sentimientos?

Te acuerdas de cosas, de muchas situaciones vividas con compañeros y las retomas otra vez.

El próximo domingo hay elecciones en el Barça y usted apoya a Laporta.

Yo me debo al club, pero siempre he dicho que tengo una conexión especial con Laporta: nos conocemos hace mucho tiempo, de una etapa en la que todo fue muy bien, hicimos grandes cosas y tengo confianza con él.

Si gana Laporta, usted ascenderá dentro del organigrama del baloncesto del club. ¿Qué ideas tiene?

El objetivo es estar cada día más metido con el primer equipo. Desde que llegue se han mejorado mucho las relaciones entre primer equipo y cantera, y ahora tocaría estar un poco más arriba.

¿Y si gana otro candidato?

Espero poder seguir. Estamos en época de cambios, pero llevo en el club desde que tenía 13 años y hay mucho trabajo que hacer. Me gustaría seguir en el club y espero que llegue ya el momento para empezar a hacer cambios.

Las elecciones llegan en un momento complicado, tras la detención del expresidente Bartomeu...

No tengo mucha idea de lo que ha ocurrido, yo me he dedicado mucho tiempo a estar en la pista y estos últimos años con los chicos jóvenes. A nadie le gusta escuchar cosas así de un expresidente y espero que se arregle lo antes posible. A nadie le gusta escuchar malas noticias.

¿Cómo ve al primer equipo de baloncesto esta temporada?

Creo que nos hemos ganado el respeto de todos los rivales, estamos en muy buena dinámica, con opciones de ganar todo. La línea es buena y nosotros intentaremos ayudar lo máximo.

El que viene para ayudar también es el último fichaje, Pau Gasol.

Es un notición. Estoy muy orgulloso de que esté aquí y de haber ayudado de que viniera. También le estoy agradecido a él por dar este paso, cruzando el charco para volver a casa.

¿Habló mucho con él antes de que se decidiera a volver al Barça?

Siempre hablamos, desde hace mucho tiempo, pero los días previos al fichaje sí que han sido más intensos: explicándole cómo está la situación y viendo los pros y los contras. Al final hemos valorado que hay más ventajas y si en algún momento volvía a Europa tenía que estar en el Barça. Para él también es importante que yo esté aquí.

¿Le da un poco de envidia sana, ha pensado volver a jugar con él?

Hemos bromeado sobre ello, pero no. Somos de la misma edad, pero él está mejor que yo. Hemos tenido carreras diferentes, pero estamos muy orgullosos los dos de lo que hemos hecho.