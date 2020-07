Juan Marrero, la piedra angular de un Montijo ambicioso

El técnico Juan Marrero (Valencia, 1968) será el comandante del megaproyecto del Montijo. El preparador, que la pasada campaña dirigió al filial del Extremadura, fue anunciado este martes y ha provocado una gran sorpresa entre los aficionados de la Tercera extremeña. Sin duda alguna, el Montijo se marca con este fichaje un objetivo bastante ambicioso: el de ascender a Segunda B.

Y para ello, según ha confirmado su director deportivo, Emilio Blanco, el equipo montijano contará con un presupuesto cercano a los 500.000 euros. "El objetivo que nos hemos marcado es el de ascender. Está claro que se trata de un proyecto ambicioso, porque de lo contrario Juan Marrero no hubiera firmado por nosotros, pero a él le ha ilusionado el proyecto, señala Blanco.

Marrero será la piedra angular, pero vendrán más ‘bombazos’. “La línea a seguir en los fichajes es esta, buscamos jugadores que hayan disputado partidos de fase de ascenso, que tengan experiencia en lograr este objetivo. Tenemos cosas cerradas y otras muy cerca de ser cerradas. De la temporadas pasada seguirán varios jugadores, y también buscamos jugadores que no sean de la zona”, adelanta su director deportivo.

El fichaje del preparador, curtido ya en la categoría, se ha cocido a fuego lento. “Con Marrero tenemos una muy buena relación y tenemos que estarle muy agradecidos, porque sabemos que es un entrenador con muchas novias, y sabemos también que ha dejado atrás ofertas más importantes”, reconoce. El preparador valenciano atesora en su currículum un total de siete ascensos y gran bagaje en Segunda B.

El crecimiento del Montijo ha sido anual desde su ascenso a la categoría. “Este crecimiento no hubiera sido posible sin las personas que hay detrás, que han ido solventando las deudas que tenía la entidad y han mejorado al club. Este año el objetivo es el de ascender y es un proyecto muy ilusionante”, detalla Blanco. No obstante, a pesar de la buena salud económica no piensan despilfarrar el dinero.

PRECIO JUSTO

“Todavía faltan cosas por cerrar porque los jugadores al principio de las negociaciones piden un salario bastante alto. Está claro que no será una plantilla barata, porque para lograr el objetivo se necesita desembolsar dinero, pero tampoco vamos a tirar el dinero. Ficharemos con cabeza”, manifiesta el director deportivo, que la temporada pasada se hizo cargo del equipo a mitad de la primera vuelta.

“El año pasado ya teníamos una gran plantilla, de hecho en la segunda vuelta -antes del parón por el covid- solo habíamos perdido dos partidos y estábamos entre los cuatro equipos que más puntos habían hecho. Sin embargo, era un grupo muy joven y para esta próxima temporada buscamos un grupo más curtido, que tenga más experiencia en situaciones complicadas”, apunta.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para el proyecto montijano es el del ex del Mérida, Javi Chino. “Por desgracia no hay nada hecho con Javi Chino, y digo por desgracia porque es un gran jugador que encajaría muy bien en el perfil de futbolista que buscamos”, reconoce Blanco.