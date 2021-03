Para deleite de los degustadores de talento del fútbol extremeño continúa estando en activo, un año más, Juan de la Cruz Hernández Saavedra, ‘Juanito de la Cruz’ (Salvatierra de los Barros, 10 de septiembre de 1987), protagonista de una carrera notable en la comunidad que muchos no se explican có+mo no ha tenido continuidad fuera, en una categoría superior incluso a la Segunda División B, el escalafón deportivo máximo que ha alcanzado en su trayectoria.

«Me he divertido mucho con el fútbol. El día que no lo tenga puede que diga: ‘¿por qué me retiré tan pronto?’», afirma el jugador del Jerez cuando se le cuestiona sobre hasta cuándo continuará en activo. Y está claro que sigue divirtiéndose, en justa reciprocidad a lo que consigue con sus fintas inverosímiles. «Voy año a año, pensando que no quiero arrastrarme por los campos. Cuando no disfrute, me iré», aduce un día relajado, cuando no trabaja en su otra ocupación y pasión como docente, ya que este año ejerce como interino «en un proyecto muy interesante con estudiantes de Primero de la ESO» en el Instituto Sierra La Calera, en Santa Marta de los Barros.

Futbolista de perfil alto en cuanto a reconocimiento del aficionado por su depurada técnica y su facilidad para el regate e incluso el gol, solamente ha ascendido una vez en sus ocho participaciones en playoffs. «Fue con el Cerro de Reyes, y ahí estaba Cristo, jeje», cuenta distendidamente recordando al ahora delantero del Villanovense, que acumula éxito tras éxito cuando llega el momento definitivo.

«Me gusta cuidarme en el día a día, en los entrenamientos, en la alimentación. Tienes que decir no muchas veces a los amigos, pero todo se recompensa bien con el fútbol, al menos conmigo», relata Juan de la Cruz, que es su nombre. «Era el de mi abuelo. Todo el mundo cree que De la Cruz es mi apellido», dice a modo de anécdota este deportista que ha jugado en La Estrella, Cerro, Extremadura en dos épocas distintas, Don Benito o Jerez, en el que cumple su sexta temporada.

Durante los últimos años le han llamado Mérida y Cacereño, aunque su condición de docente le ha impedido marcharse. Y es que su su futuro profesional irá por ahí. Según su propio testimonio, «hubo un punto de inflexión, a los 27 años, cuando me fui a Andalucía a opositar; no me veía recompensado en el fútbol», asegura, cuando por primera vez era carne de banquillo en el Extremadura, y fue cuando se presentó con un éxito indudable:«saqué un 9’8», dice sin querer alardear, pero dejándolo diáfano.

Y es que los estudios, a la vista está, «no se me han dado mal, no», comenta. Y tanto:estudió en Badajoz Educación Física y Psicopedagogía. «Siempre lo he compaginado bien con el fútbol. Siempre lo he tenido claro intentar aprovechar el tiempo que me ha dejado el fútbol para formarme», añade. Además, completó un máster de adaptación al grado.

«Mi vocación es ser maestro de Primaria», añade, y asume que en más de una ocasión le hubiera podido ilusionar ser realmente profesional del fútbol. «Nunca he ganado mucho, quizá porque no he querido tener representante», añade biográficamente y sin ningún tipo de remordimiento quien siempre ha sido feliz al lado de la pelota, la inseparable aliada de su privilegiado pie derecho, cómplice de su bien amueblada cabeza.

Ilusionado con esta temporada, cree el mago de Salvatierra que el Jerez podría tener opciones incluso para subir. El pasado domingo se perdió el partido que su equipo jugó en Cáceres ante el Diocesano tras su expulsión de siete días antes. Su equipo lo pudo notar: cayó 2-0 y es definitivamente tercero en esta primera fase. «Al Jerez no le descarto», ha dicho cuestionado sobre si tiene opciones incluso de subir a Segunda B.

Es Juanito de la Cruz, el futbolista por el que siempre merecerá pagar una entrada por verle jugar. Su espectáculo, en el plató de una Tercera extremeña donde también hay arte.