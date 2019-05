Juanjo Serrano, adiós por su futuro

El delantero Juan José Serrano ha decidido poner punto y final a su exitosa y dilatada carrera futbolística. Comenzó a marcar goles con el Mérida a los 18 años y ha vestido más de 12 pieles. «En todos los equipos he vivido una etapa especial, pero mi etapa en el Guadalajara o los años en el Villanovense y Cádiz fueron muy especiales», comenta el ariete rabúo.

Su última temporada ha sido defendiendo la zamarra del Santa Amalia. El futuro laboral manda. «Podría haber seguido, las lesiones me han respetado y físicamente me encuentro muy bien, pero voy a realizar un curso de formación en Sevilla y exige todo mi tiempo y dedicación», asegura Serrano. En su última campaña ha perforado las redes en cinco ocasiones.

No obstante, a pesar de colgar las botas, el fútbol seguirá presente en su vida. «Me he sacado el curso de entrenador, porque creo que podría aportar bastantes cosas con mi experiencia y vivencias. Además, que el fútbol me encanta y lo echaré de menos. No tengo pensado entrenar en un plazo corto de tiempo, pero bueno, el título ya es mío y está ahí·, comenta.

Más de 100 goles en su haber, difícil elegir uno. «Es muy complicado decirte uno, me quedo con todos los que marqué en fases de ascenso», explica. Sí subraya el nombre de un entrenador que marcó su carrera. «De todas las personas que he conocido, una muy importante fue el entrenador Carlos Terrazas», confiesa el delantero.

Luchador nato

La clave de su éxito: la constancia. «Creo que mantenerme 15 o 16 años seguidos en Segunda B solo lo da la constancia. He tenido temporadas mejores o peores, pero siempre he dado lo máximo que tenía. Por eso me voy tranquilo del fútbol», expresa el futbolista. Aunque él no lo reconozca, la calidad también tuvo mucho que ver.

Su despedida ha pillado por sorpresa a todo el mundo, incluso a él mismo. «La verdad que ha sido todo muy rápido. Hice unos exámenes hace poco y no supe el resultado hasta la última jornada», detalla. Su futuro, de momento, se encuentra fuera de los terrenos de juego. «No voy a buscar ningún equipo por aquí, ni creo que vuelva a mi edad a jugar de forma profesional», admite.

Una espinita clavada en su corazón y en el de su pueblo. «Es una espinita, me hubiera gustado vestir la camiseta del Calamonte, pero no se han dado las circunstancias. Sigo y seguiré mucho al equipo de mi pueblo, y creo que es un orgullo ver cómo se han consolidado en Tercera División», indica. Una oda al trabajo y la constancia en forma de jugador de fútbol: Juanjo Serrano.