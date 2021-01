Judith Sainz se desvincula del Femenino Cáceres

Fue el primer fichaje para la nueva temporada, pero no la concluirá vestida de verde y negro. El Femenino Cáceres anunció la desvinculación de su hasta ahora jugadora Judith Sainz. Ambas partes han rescindido el contrato que las unía y el club le desea «suerte en lo profesional y en lo personal» y le agradece el tiempo, esfuerzo y trabajo dedicado, así como las facilidades mostradas».

Sainz no estaba contando demasiado para Ernesto Sánchez, una situación que no resultaba incómoda. En el último partido disputado, en la visita a La Solana, no llegó a jugar un solo minuto.

Y eso que llegó a Cáceres con un buen historial. Navarra de nacimiento, pasó los últimos cuatro años el fútbol universitario estadounidense con el CMU Eagles de Missouri, donde alcanzó grandes cifras.

Solamente en la pasada campaña sumó 31 goles y 14 asistencias, lo que le valió varios galardones individuales. En su regreso a España no ha conseguido ni de lejos esa efectividad, jugando solo minutos aislados en las segundas partes y el entrenador prefiriendo a otras compañeras.