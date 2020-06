Judith Sainz, primer fichaje del Femenino Cáceres

Tras las renovaciones de Tati, Nerea, Puerto y Yipsy, el Femenino Cáceres ha hecho su primera incorporación para la temporada 2020-2021, donde repetirá en la Liga Reto Iberdrola, la segunda categoría del fútbol femenino español. Se trata de la navarra Judith Sainz, de 21 años.

Es una jugadora versátil, que juega de mediocentro o extremo. Con una gran proyección, llega al Femenino Cáceres tras jugar en Estados Unidos durante las cuatro últimas temporadas, en el CMU Eaglesde Missouri.

Con 12 años fichó por Osasuna femenino, donde jugó hasta la temporada 2014-2015. Tras una campaña en el Mulier se marchó con una beca a Estados Unidos para estudiar en la universidad y jugar en el Central Methodist University. En EEUU sus número han sido muy buenos. En la pasada temporada marcó 31 goles, con cinco hat-trick, y dio 14 asistencias.

Además, ha obtenido multitud de premios individuales, entre los que destacan los del último año: HAAC (Heart of America Conference) jugadora del año y jugadora ofensiva del año, Heart All Conference First Team (jugadora del once titular de la liga) y ha roto el récord de la universidad en más goles y asistencias en los cuatro años. Entre los logros de equipo, ha conseguido dos campeonatos de liga, de Conferencia (HAAC) y del HAAC Tournament.

Con el fichaje de Judith Sainz, el Femenino Cáceres tiene ya cinco jugadoras confirmadas para la próxima campaña.