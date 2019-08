En juego tres plazas para las semifinales de la Copa

Se conocerán hoy tres de los cuatro equipos semifinalistas de la fase regional de Copa Federación. El cuarto saldrá del enfrentamiento entre Miajadas y Moralo previsto para el próximo miércoles 14 de agosto.

Las otras tres eliminatorias de cuartos de final, a partido único, se disputarán esta tarde, siendo el primero en arrancar el del estadio Julián García de Guadiana entre Trujillo y Aceuchal (19.30 horas). Tras eliminar al Diocesano en la tanda de penaltis, los celestes repiten eliminatoria en casa y se verán reforzados con tres incorporaciones de esta misma semana: Carlos Salas, Leonel Axel y el regreso de Manzano. Por su parte, el Aceuchal, muy reforzado este verano, llega después de eliminar claramente al Extremadura B. El equipo piporro contará además con el apoyo de al menos medio centenar de seguidores, ya que el club ha flotado un autobús gratis para este partido.

A las 20.00 en el Municipal comenzará el Arroyo-Calamonte que se prevé como un duelo igualado entre dos equipos que, según la mayoría de las quinielas, estarán peleando por los mismos objetivos en la parte media-alta de la Tercera extremeña. El Calamonte que mantiene el bloque de la pasada temporada, con algunos refuerzos y llega tras vencer a domicilio al Montijo. El Arroyo, con el regusto aún de haber eliminado a todo un Cacereño, tiene la intención de mantener las buenas sensaciones de esta pretemporada.

RESPUESTA AL CACEREÑO / En Arroyo de la Luz no solo es noticia este partido. El director deportivo del club, Eladio Jiménez, se ha dado por aludido por lo comentado el pasado viernes por el director general del Cacereño, Luis Puebla, que manifestó «a título personal» su malestar con «el comportamiento de algunos directivos deportivos del Arroyo». En declaraciones a este periódico, Jiménez quiere «expresar su respeto y el de todo el club arroyano hacia el Cacereño como institución» y opina que «ninguno de los más de un centenar personas, entre seguidores y directivos, que acompañaron al Cacereño en el Municipal pueden tener queja alguna del trato recibido». Reconoce «haber celebrado el gol de la victoria de su equipo pero no ve ningún problema en hacerlo si no se encuentra en el palco», como era el caso.

La última de las eliminatorias que se disputan hoy comenzará a las 21.00 en el Municipal de San Roque, donde el Racing Valverdeño, verdugo del Olivenza en los penaltis, y con pocos movimientos en su plantilla, recibe al Llerenense, que eliminó al Fuente de Cantos (1-3), y al que también la mayoría de los pronósticos lo tienen en cuenta para dar mucho juego en el próximo campeonato liguero. Otro choque que se prevé emocionante.