Los jugadores norteamericanos de Al-Qázeres y Cáceres se van

El deporte, las competiciones, son casi lo de menos en este escenario inimaginable y tenebroso, pero las consecuencias ya llevan unos días cayendo en cascada. A nivel extremeño, hay una en la que todavía no se había reparado: los profesionales extranjeros que militan en los clubs de la comunidad están empezando a abandonarla. Es el caso, como mínimo, de tres de ellos, todos ellos de baloncesto y los tres norteamericanos: Arica Carter y Jennie Simms, del Nissan Al-Qázeres Extremadura (Liga Femenina Endesa), y Arkeem Joseph, del Cáceres Patrimonio de la Humanidad (LEB Oro).

Sus respectivos clubs les dieron libertad para marcharse a su país si así lo deseaban a la vista de que las ligas en las que militan estarán interrumpidas, como mínimo, durante quince días. La promesa es que regresarían a Cáceres en el caso de reanudarse, que es algo que todavía está por ver. La sombra de la cancelación de todo y empezar de cero ya después del verano es creciente.

En el Al-Qázeres, Carter y Simms no son las únicas que se han marchado. Las jugadoras del resto de Europa (al menos la montenegrina Bozica Mujovic y la bosnia Dragana Domuzin) estaban ayer camino de Madrid para intentar volver a sus países. Y el propio entrenador, Ricardo Vasconcelos, se encuentra en su país con su familia a la espera de acontecimientos.

Por lo que asegura el club femenino, sus nacionales continúan en Extremadura. Lo mismo ocurre con la totalidad de la plantilla del Cáceres excepto Arkeem Joseph, aunque jugadores como el serbio Milan Nikolic tuvieron dudas. En principio no se han programado entrenamientos durante esta semana a la vista que ni siquiera habrá pabellones disponibles para poder realizarlos.

«Percibo la preocupación normal que tenemos todas las personas», indicó el entrenador del equipo, Roberto Blanco, el pasado jueves.

COMPRENSIÓN / «Hemos entendido la situación. Ahora les dejaban volar y, quizás, si lo intentan hacer dentro de una semana, quizás no puedan. No nos parecía bien prohibirles viajar cuando están tan lejos de sus familias. Es un momento para estar con ellos porque no es entendible que estés en Cáceres sin hacer nada y dándole vueltas a la cabeza en un momento como este. Todos somos personas», afirmó ayer Alfonso Sánchez, el presidente del Nissan Al-Qázeres.

Además, admitió que puede que la Liga Femenina Endesa puede verse anulada: «Es una decisión difícil de tomar, pero tal y como está la cosa... Se ha pensado mucho en el impacto económico, pero no en el personal, y hay que empezar a hacerlo. Vamos tarde. Creo que esta semana se van a tomar decisiones, pero no nos corresponde a los clubs. Hay muchas complicaciones. Es algo de la Federación Española y debe hacer lo que considere más lógico».

En su misma competición se están dando casos llamativos. Por ejemplo, el Cadí La Seu anunció el jueves la rescisión de mutuo acuerdo con una de sus norteamericanas, Sydney Wiese.

MARCHA EN FÚTBOL / En los equipos futbolísticos y de otros deportes de Extremadura también se podría producir una desbandada de extranjeros, aunque por ahora solo se ha confirmado el adiós de Yerlin Rojas, del Femenino Cáceres (Liga Reto Iberdrola) que se ha ido a Costa Rica.