La Junta será quien decida si hay o no público en los estadios

La Junta de Extremadura será quien decida si se permite o no público en los estadios en los diferentes encuentros que se jugarán en la región en julio, en las fases de ascenso a Segunda B, a Tercera, a Primera Extremeña y a la Segunda División B del fútbol sala. Es el gobierno autonómico el que tiene esta competencia después de un informe del Consejo Superior de Deportes (CSD), que señala que «dicha competencia [la de decidir si hay o no público] corresponde en el marco del deporte no profesional a las administraciones competentes» y no a la Federación Española de Fútbol.

También afecta a la fase de ascenso a Segunda División, en la que participará el Badajoz, y que se jugará en estadios de Málaga, Marbella y Algeciras. Podría celebrarse con público si lo autoriza la Junta de Andalucía. Y con el país ya fuera del estado de alarma (algo que sucederá este lunes), los aficionados blanquinegros podrían desplazarse sin impedimento alguno. Salvo nuevas medidas por rebrotes del virus.

Los equipos extremeños no renuncian a esa opción de tener a su gente en las gradas. Lo han manifestado en múltiples ocasiones. En el caso del ascenso a Segunda División B, el playoff exprés entre Villanovense, Coria, Cacereño y Extremadura B se juega en el Romano de Mérida (18, 19 y 25 de julio), un estadio con capacidad para más de 14.000 espectadores y donde sería muy fácil mantener la distancia de seguridad entre los aficionados.

«Yo creo que sí va a poder entrar gente y se va a poder porque va a estar todo controlado, como también va a entrar en el Festival de Teatro de Mérida», decía recientemente en este diario Luis Puebla, director general del Cacereño. Muy similar era la argumentación de uno de los jugadores de ese equipo, Neto: «Los teatros pueden abrir, por qué no un estadio», se preguntaba el lateral. «Las distancias se cumplirían, serviría por lo menos para tener ambiente».

«La afición da el oxígeno que mucha veces hace falta. Para nosotros es muy importante que pueda ir público a los playoffs», señalaba este viernes Julio Cobos, técnico del CPC, en Canal Extremadura Radio.

La última vez que la Junta dijo algo sobre este aspecto fue el 3 de julio, con la región en la fase 2 de la desescalada. En ese momento el no era rotundo a meter público en los estadios. «De momento debe prevalecer la prudencia» para evitar aglomeraciones que puedan favorecer un repunte en los contagios de coronavirus en la comunidad autónoma, decía entonces la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores. Con la ‘nueva normalidad’ podría aplicarse un nuevo criterio.

FÚTBOL PROFESIONAL / En cuanto al fútbol profesional, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, avanzó este jueves que la patronal está «trabajando en un protocolo para abrir los estadios» al público que se podría instaurar para «esta temporada o para la siguiente», hasta que se pueda tener aforo completo, algo que cree que todavía tardará. De esto podría beneficiarse el Extremadura, que lucha por la permanencia en Segunda, y también el fútbol no profesional, ya que lo que sucediera en los estadios de Primera y Segunda podría ser un espejo en el que se mirarán las categorías menores.

«Trabajamos en un protocolo para abrir los estadios a los aficionados. Guardar la distancia social, con mascarilla. Zonas ‘sectorizadas’ con puerta de entrada especial. Una página web donde el que vaya a acudir tendrá que apuntarse para que le digan la hora y el minuto de entrada, el camino que tiene que recorrer dentro del estadio, para evitar aglomeraciones y lo mismo a la salida», dijo Tebas.

«Nos preocupan mucho las entradas y salidas de los estadios, los descansos de los partidos. Es un protocolo que pueda servir para esta temporada o para la siguiente hasta que podamos tener el aforo completo, algo que creo que todavía tardaremos», amplió.