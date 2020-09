El kazajo Alexéi Lutsenko gana la sexta etapa del Tour

El kazajo Alexéi Lutsenko, del Astana, se ha impuesto en la sexta etapa del Tour de Francia 2020 después de culminar magistralmente la fuga del día con un ataque lejano para hacer la marcha en solitario hacia la victoria. El manchego Jesús Herrada, del equipo Cofidis, terminó segundo después de pelear muchos kilómetros a medio minuto del ganador final.

