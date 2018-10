Kevin asegura que si el domingo marca con la UPP al Cacereño no lo celebrará

A gol por partido sale Kevin Joel Vicente Levis desde que el 9 de septiembre marcó su primer tanto con la UP Plasencia. Desde entonces se han jugado tres partidos más y en todos ha visto portería el hispano argentino. Este domingo buscará el quinto tanto de su cuenta particular, aunque tiene muy claro que no lo celebrara. El motivo, vuelve al Príncipe Felipe para enfrentarse al Cacereño, que en las dos campañas anteriores había sido su club. Con el conjunto verde le hubiese gustado volver a pelear por el ascenso a Segunda B, aunque en verano se vio obligado a cambiar de aires y en Plasencia se está reencontrando con el mejor Kevin, el que encandiló a la afición cacereña.

«Es un partido especial», reconoce Kevin, «sobre todo por jugar en el Príncipe Felipe, que es un estadio que me gusta mucho, que le tengo un aprecio muy grande». Y aunque dice que en el fondo solo es un partido más, sí tiene ganas de ir «porque es un ambiente que a mi me gusta mucho, es una ciudad que quiero mucho». Nada de eso le desvía del objetivo de ganar, aunque si marca, no lo celebrará «Creo que allí la gente me quiere mucho y yo a ellos también. No lo celebraría jamás», aseguró tras el triunfo de la UPP ante el Azuaga, donde el hispano argentino marcó el tanto de la victoria (1-0).

Kevin, que asegura que se siente muy bien en este momento, cree que ante el Azuaga hicieron un partido «muy completo». «Pasamos apuros en algunos aspectos, pero es normal, no enfrentamos a un equipo muy bueno, de grandes jugadores».

El Plasencia, que ha ganado sus tres partidos como local sin encajar gol alguno, aún no ha celebrado victorias cuando le toca jugar de visitante.