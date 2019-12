Kike Márquez cree que la afición del Extremadura será «muy importante» este domingo

El Extremadura, o mejor dicho, la plantilla del Extremadura, está en deuda con su afición. Especialmente, en el Francisco de la Hera. De momento, el equipo sólo ha podido brindarle dos victorias en casa en lo que va de temporada, un bagaje corto para un equipo que aspira a la permanencia. Lo saben los jugadores, entre ellos, uno de los capitanes, Kike Márquez: «ganemos o perdamos, nosotros siempre vamos a estar en deuda con la afición porque ellos están siempre en todos sitios cerca de nosotros y nunca nos dejan solos. Sabemos que el domingo es medio día del club, pero les pedimos que no miren eso y que nos apoyen porque es muy importante y los vamos a necesitar», reclamaba ayer en sala de prensa.

Sabe Kike Márquez que el choque ante el Málaga es crucial para seguir enganchados. «Sólo debemos fijarnos en este, pero si nos vamos con seis puntos más antes de Navidad, será mucho mejor».

El diez azulgrana está teniendo una irregular temporada por la falta de continuidad, pero cada vez que está sobre el verde, el Extremadura y su fútbol ofensivo lo agradecen. En un programa para la televisión del club celebrado en las instalaciones de Torres de Briz, Kike confesó que cada día tiene mayor madurez futbolística y que ha sido en Almendralejo donde ha encontrado su lugar para sentirse importante en el fútbol. «La verdad que ésta es mi segunda casa. Aquí he encontrado todo lo que necesitaba y me gustaría estar muchos años». No descarten que el azulgrana pueda rubricar pronto una extensión de su contrato.

Para Manuel Mosquera, que también estuvo presente en ese programa, Kike es fundamental en sus esquemas y, además, se congratula de que haya podido introducirse dentro de la afición: «normalmente, los jugadores que triunfan en este club son los que ven al Extremadura como meta y no como herramienta. Si lo ves como meta, siempre creces», puntualiza Manuel.

Sin Dani Pacheco/ El Málaga, rival del próximo domingo, acudirá al Francisco de la Hera sin un hombre importante en la mediapunta como es Dani Pacheco, que tiene una lesión muscular que lo ha dejado fuera de combate. Su ausencia se unirá a los también lesionados Keko y Lombán.

El que sí podrá ser alineado es el marroquí Boulahroud, que se ha recuperado de su lesión. Su compatriota, el portero internacional con Marruecos, Munir, habló ayer del partido y dijo que si el Málaga quiere tener opciones en Almendralejo, «el equipo tiene que ir con el cuchillo entre los dientes».

La última visita del Málaga al Francisco de la Hera se saldó con triunfo azulgrana merced a un golazo de Kike Márquez.